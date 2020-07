„LIVE” – cel mai nou spectacol al TNRS se va juca pe Scena Digitală

Spectacolul „LIVE”, regizat de Bobi Pricop, pe baza textului scris de dramaturgul Thomas Perle, cel mai nou spectacol al TNRS, produs în condiții de calitate HD a sunetului și imaginii, se va juca pe 24, 25 și 26 iulie 2020, de la ora 19:00, la TNRS – Sala Mare, fără spectatori în sală, și va fi difuzat în direct pe TNRS – Scena Digitală.

Revoluționar și neconvețional, spectacolul „LIVE” marchează o nouă etapă în repertoriul Naționalului sibian

După mini-seria de teatru-film „Autobahn”, regia Andrei și Andreea Grosu și premiera „Tom și Jerry 2.0”, regia Florin Piersic Jr. – primul film produs de Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu pentru Scena Digitală, premiera „LIVE”, de Thomas Perle, regia Bobi Pricop, propune o nouă formulă de receptare a conceptului de teatru în perioada pandemică. Exploatând posibilitățile conferite de mediul digital, noul spectacol al Secției Germane a TNRS, prezentat de fiecare dată în direct, de pe scena teatrului, oferă două experiențe diferite de vizionare și înțelegere a ideeii de live: experiența digitală a vizionării de acasă și experiența clasică prin care publicul asistă, de pe scenă, la desfășurarea acțiunii. Cea de-a doua situație, atunci când spectacolul se va putea juca cu spectatori în sală, completează paleta de receptare individuală a produsului cultural și o multiplică, în funcție de locul ocupat în scenă de privitor.

„«LIVE» e rezultatul unui proces de lucru început acum o jumătate de an, proces care el însuși a trecut prin multiple etape, transformări, adaptându-se pe parcurs noilor realități care ne înconjoară. Conceput de la început ca un work-in-progress, piesa a fost dezvoltată de la zero în strânsă legătură cu poveștile personale ale actorilor, iar personajele și situațiile descrise de spectacol reflectă gândurile și preocupările întregii echipe. A fost un proces organic, în care am dobândit limbaje noi, am explorat diverse forme de a lucra împreună și de a ne exprima. Formula de prezentare la care ne-am oprit este una hibridă, spectacolul desfășurându-se pe scena teatrului pentru un număr limitat de spectatori (atunci când acest lucru este posibil) și concomitent fiind transmis, în sistem pay-per-view, online, către spectatorii digitali ai TNRS. Spectacolul urmărește cinci scurte povești care se petrec în mediul online, situații extrem-contemporane care ne invită să reflectăm asupra felurilor în care poate fi percepută realitatea în epoca post-adevărului. O epocă în care orice este posibil și credibil, atât timp cât acel lucru reușește să stabilească o conexiune emoțională cu vulnerabilitățile, predispozițiile sau așteptările noastre.” Bobi Pricop, regizor

LIVE

De Thomas Perle

REGIA ȘI SPAȚIUL SCENIC: Bobi Pricop

MUZICĂ ORIGINALĂ: Eduard Gabia

DIRECTOR DE IMAGINE, SUNET și MONTAJ: Mihai Popa

VIDEO DESIGN: Dan Basu

ASISTENȚĂ COSTUME: Emőke Boldizsár

OPERATOR MONTAJ LIVE: Ovidiu Coca

MANAGER PROIECT: Hunor Horvath

ASISTENT PROIECT: Eliza Ceprăzaru

DISTRIBUȚIE: Johanna Adam, Yannick Becker, Emőke Boldizsár, Daniel Bucher, Anca Cipariu, Fabiola Petri, Daniel Plier, Valentin Späth

DURATA APROXIMATIVĂ: 1H

Spectacol în limba germană, cu traducere în limbile română și engleză.

Spectacol realizat cu sprijinul: Goethe Institut București, IFA – Institutul pentru Relații Culturale Externe Germania, Forumul Cultural Austriac.

TNRS – Scena Digitală este o platformă online, creată de Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu, unde pot fi vizionate, pe bază de bilet, producțiile Naționalului sibian, înregistrate video în anul 2020, în condiții de calitate HD a sunetului și imaginii. Toate producțiile TNRS difuzate prin intermediul platformei Scena Digitală sunt disponibile pe www.tnrs.ro/scena-digitala, timp de cinci ore, la data și începând cu ora anunțate pentru fiecare eveniment. Biletele pentru evenimentele TNRS prezentate online au prețuri începând de la 30 de lei și pot fi cumpărate, fără niciun cost suplimentar, de aici.