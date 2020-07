Ministerul Transporturilor şi BERD au semnat un memorandum pentru realizarea autostrăzii Sibiu-Piteşti

Ministerul Transporturilor şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) au semnat un memorandum de înţelegere prin care banca va acorda statului român un credit-punte pentru construcţia Sibiu-Piteşti, capital de lucru pentru CNAIR şi asistenţă pentru autostrada Ploieşti-Braşov, a anunţat ministrul de resort, Lucian Bode, într-o conferinţă de presă.

“În urmă cu câteva zile, Ministerul Transporturilor a semnat un Memorandum de Înţelegere cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin care ne asumăm trei obiective: un împrumut-punte pentru realizarea autostrăzii Sibiu-Piteşti, capital de lucru pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și asistenţă tehnică pentru construirea şi operarea autostrăzii Ploieşti-Braşov. Avem astfel un partener care ne garantează că acest obiectiv va fi finalizat. BERD se va implica atât în etapa de revizuire documentaţie, cât şi de finanţare a execuţiei acestui tronson”, a explicat Bode.

El a mai precizat că BERD va finanţa statul român prin acest credit, urmând să-şi recupereze banii în momentul în care aceştia vor veni de la Uniunea Europeană. “Pentru Sibiu – Piteşti, avem certitudinea că pentru tronsoanele 1, 4 şi 5, finanţarea europeană este asigurată, ultimul document solicitat de Comisia Europeană în legătură cu acea problemă de mediu – vă aduceţi aminte, gândacul – a fost transmis către CE şi aşteptăm confirmarea că avem finanţarea asigurată. De asemenea, pentru sectoarele 2 şi 3 suntem în procedură de a elabora caietele de sarcini şi a scoate la licitaţie şi aceste tronsoane, deci teoretic am avea asigurată finanţarea pentru aceste sectoare, dar pentru a lua presiunea de pe buget am convenit cu cei de la BERD să ne acorde acest împrumut-punte, să finanţăm construcţia autostrăzii Sibiu-Piteşti din bani de la BERD, iar banii pe care îi vom primi să fie transferaţi, în momentul în care îi vom primi, către BERD”, a spus ministrul de resort.

Întrebat care este valoarea acestui împrumut-punte, ministrul a făcut precizări.

“Este vorba despre un memorandum de înţelegere. După ce vom intra în detaliu pentru fiecare componentă din cele trei, sub rezerva că pot fi patru, pot şi şase obiective, noi putem extinde anexa, vom merge, bineînţeles, cu un memorandum în Guvern. Este o înţelegere între noi, Ministerul Transporturilor, şi BERD în urma unor negocieri care au durat luni de zile şi mă bucur că am ajuns la acest moment la care, alături de noi, vine BERD pentru a realiza autostrada Ploieşti-Comarnic-Braşov”, a mai spus acesta.

Potrivit ministrului, contractul pentru realizarea centurii ocolitoare a oraşului Comarnic în regim de autostradă ar putea fi semnat până la sfârşitul acestui an.

“S-au irosit 18 ani pentru autostrada Comarnic-Braşov. Am luat decizia să anulăm acel parteneriat public-privat după modelul Vâlcov şi am decis să împărţim în mai multe secţiuni acest obiectiv de la Ploieşti la Comarnic şi prima secţiune pe care o vom scoate la licitaţie din acest tronson pe procedura fidic galben – proiectare şi execuţie – este varianta ocolitoare Comarnic, în regim de autostradă, şapte kilometri. La începutul lunii octombrie, în acest an, credem că vom finaliza toate procedurile pentru depunerea ofertelor pentru proiectare şi execuţie. Aşadar, până la sfârşitul anului, curgând termenele procedurale pentru analiza ofertelor şi fără contestaţii, sperăm noi, vom semna contractul pentru realizarea proiectului tehnic şi a execuţiei tronsonului varianta ocolitoare Comarnic, parte din autostrada Ploieşti-Braşov”, a declarat ministrul Lucian Bode.

