Weekend cu evenimente frumoase la Sibiu – Ce opțiuni avem

Începe Weekend-ul. Este momentul potrivit pentru relaxare și distracție la evenimentele organizate în Sibiu. Nu se anunță a fi o vreme foarte caldă, dar chiar și așa, avem numeroase opțiuni de care putem profita.

„Muzicanții din Bremen” după Fraţii Grimm – Teatrul Gong

„Muzicanţii din Bremen” este o adaptare după Frații Grimm, în regia lui Lilly Krauss-Kalmár, pe muzică compusă de Florin Grigoraş. Producția Teatrului pentru Copii şi Tineret Gong reuşeşte să păstreze substanţa iniţială şi specifică poveştilor prin mijloacele tradiţionale teatrului de păpuşi. Spectacolul se va desfășura vineri, sâmbătă și duminică, la ora 10:00 și la 18:00, iar durata va fi de două ore. Prețul biletului este de 50 lei și este valabil pentru un grup format din membrii aceleiași familii, dar nu mai mult de 10 persoane. Spectacolul se va desfășura în curtea interioară a Teatrului Gong.

Frumos. Ceramic. Folositor – Muzeul ASTRA

Muzeul ASTRA, organizează în perioada 24-26 iulie 2020, în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului cea de-a VIII-a ediţie a Târgului Frumos. Ceramic. Folositor. Timp de trei zile, 26 de meșteri olari din Sibiu, Nocrich, județul Sibiu, Marghita, județul Bihor, Satu Mare, Miercurea Ciuc, Corund, județul Harghita, Găleșoaia, județul Gorj, Baia Mare, județul Maramureș, Saschiz, județul Mureș și meșteri țiglari din Apoș, județul Sibiu și Bâțanii Mari, județul Covasna, dar și meșteri căhlari din Mediaș, județul Sibiu, vor demonstra publicului tehnici de prelucrare a lutului şi vor găti pe vatră deschisă, în vase de lut, reţete tradiţionale, specifice zonei din care provin. Programul complet al evenimentului AICI.

Turul Ciclist al Sibiului

Ediția a zecea a Turului Ciclist al Sibiului se va desfășura în perioada 23 – 26 iulie 2020. Vor fi prezenţi şi favoriţi ai publicului precum Serghei Țvetcov, cu noua sa echipă malaieziană Sapura, Eduard Novak, singurul ciclist care a participat la toate edițiile Turului Ciclist al Sibiului, şi chiar Eduard Grosu, care ar fi trebuit să fie la Jocurile Olimpice. Totodată, va fi un test pentru organizatorii cursei din Transilvania pentru a a aplica noile măsuri de protecţie la o competiţie internaţională. Din cauza evenimentului, vor fi anumite restrictii de trafic.

„LIVE”, primul spectacol al TNRS transmis în direct, online

Inspirat din realitatea anului 2020, „LIVE”, este primul spectacol al Naționalului sibian care va fi transmis în direct, online, pe Scena Digitală, de fiecare dată când se va juca la Sala Mare. Premiera spectacolului (24 iulie) și cele două reprezentații din 25 și 26 iulie 2020 se vor juca fără spectatori în sală. Spectacolul începe la ora 19:00. Pentru detalii despre program și prețuri AICI.

„Baba cu merele” – TNRS

O nouă serie de întâlniri online cu actorii TNRS, în cadrul unui nou format intitulat „Actori.SB.Online – Daruri teatrale” debutează duminică, online. În fiecare duminică, luni și marți, de la ora 21:00 (Secția Română), respectiv de la ora 21:30 (Secția Germană), actorii Naționalului sibian vor prezenta publicului online, povești pentru copii mici și mari, recitaluri de poezie, momente umoristice sau monoloage din spectacolele TNRS.

Lacurile naturale Ocna Sibiului

Așa cum oferta de vacanță pentru anul acesta este mult mai restrânsă, printre cele mai benefice opțiuni de a petrece weekendul, se numără stațiunile balneare. Un edificiu natural al Transilvaniei este stațiunea Ocna Sibiului, care se află la doar 17 km de Sibiu. Aici turiştii pot găsi lacuri cu ape sărate, plaje amenajate şi restaurante cu terase. Prețul biletului de intrare pentru adulți este 25 lei în intervalul orar 07:00-18:00, iar pentru copii, taxa este de 10 lei. După ora 18:00 prețurile sunt reduse, biletul pentru adulți costă 15 lei iar copiii sub 18 ani au acces gratuit.

Cotton Pub Sibiu

Aici regășiți o atmosferă relaxantă ce se aliază cu vibe-ul tineresc și creează un loc perfect pentru o ieșire de weekend. Muzica este bună iar mâncarea este demențial de bine aromată și gătită, și te face să te simți un adevărat gurmand.

Piscine și ștranduri

Deoarece vara este anotimpul perfect pentru a savura o baie răcoritoare în piscină, vă propunem o listă cu piscinele care sunt deschise în această vară in județul Sibiu.

Transalpina – Drumul Regelui

Un nume sonor care te cheama la aventura, la necunoscut, la descoperiri neobisnuite. Drumul, cunoscut si ca „Poteca Dracului”, a fost initial o potecă de munte, folosita de catre pastorii din Marginimea Sibiului pentru a traversa muntii cu turmele de oi in Tara Romaneasca. In zona Transalpina se gasesc lacuri glaciare, dintre care Lacul Galcescu, cel mai intins iezer glaciar din zona Gorjului. Acesta are 230 m lungime, 165 m latime si 3,2 ha suprafata. Adancimea maxima este de 10 m. Se află la o altitudine de 1.950 de metri si este populat natural cu pesti. Zona din jurul lacului, declarata rezervatie naturala, si Lacul glaciar Galcescu sunt monumente ale naturii.