Candidați surpriză la ALDE Sibiu – Fostul șef al ISU la Consiliul Județean și un fost subprefect la Primărie

ALDE Sibiu vine cu doi candidați surpriză pentru Consiliul Județean Sibiu și pentru Primăria Sibiu. Fostul șef al ISU Sibiu, Cosmin Balcu, intră în politică și este candidatul ALDE la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Sibiu, în timp ce fostul subprefect Horaţiu Marin, devine candidatul la Primăria Sibiu. Președintele ALDE Sibiu, Gheorghe Tocaciu spune că împreună cu restul candidaţilor ALDE din tot județul, cei doi vor aduce schimbarea mult dorită de sibieni.

„Locuieşti în judeţul Sibiu? Sunt Cosmin BALCU și ne cunoaștem din împrejurări cu totul speciale… Am trecut împreună prin foc, apă, accidente și prin alte momente delicate, Servind Patria, fiind lângă voi – pompier, salvator, militar! Devotamentul meu pentru a face bine oamenilor în orice împrejurare, este și va rămâne unul din obiceiurile care pentru mine nu se schimbă. Alege Omul care a fost și va fi lângă tine în orice împrejurare! Vă propun un nou capitol, pentru Sibiu, pentru că mă definesc ca un ALTFEL de candidat. Până acum, vi s-au propus candidaţi care vă promiteau spitale, educaţie, şi multe altele… fără ca ei să fi demonstrat înainte prin fapte şi realizări. Astfel, împreună cu echipa pe care am avut-o în ultimii 15 ani, am realizat fapte pentru cetăţenii acestui frumos judeţ. Dumnezeu să binecuvâteze judeţul Sibiu şi toată România!”, este mesajul fostului şef al ISU Sibiu, Cosmin BALCU, omul care a condus salvatorii sibieni ani buni în cele mai grele misiuni în tot judeţul.

Horațiu MARIN este un politician tânăr cu experienţă în administraţie, dar şi în mediul privat. El este candidatul ALDE pentru funcţia de primar al Municipiului Sibiu:”Dragi sibieni, iubesc Sibiul și consider că acesta trebuie să fie un oraș de referința pe harta Europei. În aceasta direcție ne putem îndrepta doar prin implicare și cooperare. Vă propun un salt valoric pentru orașul nostru. Mulți dintre dumneavoastră mă cunoașteți ca om al justiței, prin exercitarea profesiei de avocat, mulți m-ați cunoscut ca om al administrației prin funcția de subprefect al județului Sibiu pe care am ocupat-o, mulți dintre dumneavoastră mă cunoașteți ca promotor al valorilor românești care mă reprezintă, mulți dintre dumneavoastră mă cunoașteți ca prieten devotat. Sprijinul dumneavoastră mă onorează și mă responsabilizează să devin cea mai bună opțiune pentru un viitor primar al orașului. IMPLICAREA FACE DIFERENȚA!”