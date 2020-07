Două premiere în debutul Festivalul ICon Arts Transilvania – „Uvertura” se lansează la Mediaș

După-amieze și seri în aer liber cu jazz, muzică de cameră, teatru, Șezătoare postmodernă cu tradiții și gastronomii locale – sunt doar câteva dintre cuvintele – cheie ale Festivalului ICon Arts Transilvania ce se va desfășura anul acesta în perioada 25 iulie – 10 august în spațiile de patrimoniu din Sudul Transilvaniei.

Unul dintre cele mai longevive evenimente dedicate artelor contemporane din România continuă și în anul 2020. Ediția cu numărul XVIII aduce un program cultural bogat unde vechiul și noul nu sunt în contrast, ci compun firesc o stare de a fi. Programul complet este disponibil pe www.iconarts.ro, iar intrarea va fi liberă, în limita locurilor disponibile, cu rezervare la adresa reservations@iconarts.ro

Make 2020 reveal the best in your art. Challenge accepted

Sloganul inițial al Festivalului a primit completarea „Challenge accepted” ținând cont de contextul social. Este provocarea de a continua o misiune culturală cu și mai multă responsabilitate. Identitatea vizuală a evenimentului alături de specificul spectacolelor au fost concepute pentru a transmite optimism, accentul fiind pus pe efectul transformator și terapeutic al actului artistic. La eveniment vor fi puse în aplicare toate măsurile în vigoare astfel încât publicul să se poată bucura de spectacole în siguranță.

Uvertura. Despre ce vorbim când cântăm despre iubire?

Debutul Festivalului ICon Arts va cuprinde două premiere artistice de anvergură care vor avea loc simultan în seara zilei de sâmbătă, 25 iulie. „Uvertura” este numele unui proiect repertorial unic în Europa conceput de ansamblul PlaCello, al cărui prim concert va avea loc la Mediaș, oferind întregului Festival o deschidere amplă specifică marilor lucrări de muzică clasică. Programul ansamblului fondat de Răzvan Suma va cuprinde uverturi îndrăgite de toată lumea compuse de Charpentier, Händel, Rossini, Mozart, Ceaikovski, Verdi, în aranjament special pentru cvartet de violoncele. Vor concerta Răzvan Suma, Ștefan Cazacu, Ella Bokor și Mircea Marian. Cel de-al doilea eveniment al proiectului „Uvertura” va avea loc a doua zi, duminică, de la ora 19:00, în ambientul distins al Muzeului Național Brukenthal din Sibiu, în grădina interioară, eveniment desfășurat în parteneriat cu Filarmonica de Stat din Sibiu.

Anul acesta, la ICon Arts, publicul va avea prilejul să urmărească mai multe etape de dezvoltare ale unui spectacol care va modula în funcție de spațiu și timp, în funcție de receptarea fiecărei reprezentații. „Despre ce vorbim când cântăm despre iubire?” este întrebarea pentru care au plecat la drum în aflarea răspunsului șase muzicieni și actori coordonați de regizorul Adrian Sitaru. În urma rezidenței de la Râșnov, spectacolul va avea premiera pe scena Festivalului de Film și Istorii Râșnov sâmbătă, 25 iulie, de la ora 20:00 și apoi se va relua în cadrul Festivalului ICon Arts la Viscri și Biertan. Un spectacol cu Ana Turoș, Andrei Mărcuță și Alexandru Arcuș – saxofon, Iulian Ochescu – pian, José Almar – chitară, Laura Benedek – chitară bas. În roluri de mentori în dezvoltarea conceptului sunt actrița Ioana Flora și solista Luiza Zan.

Citadele ideale unde artele sunt în prim planul vieții de zi cu zi

ICon Arts va crea și anul acesta o experiență culturală irepetabilă pentru fiecare participant – fie că este artist care urmează masterclassurile de vară ICon Arts, fie mentor sau spectator. Frumusețea muzicii, care va reflecta nevoia de expresie, poate fără precedent, va putea fi percepută din numeroase perspective redate de concertele pentru vioară, violoncel, chitară, flaut, percuție, recitaluri de canto și operă, contrabas și, nu în ultimul rând, recitaluri de jazz. Mai mult, ca în fiecare an, rezidența compozitorilor ICon Arts va surprinde cu noi compoziții care vor avea aici premiera mondială.

Evenimentele Festivalului sunt grupate anul acesta sub două tematici principale: Revelație, Expresivitate. Sub prima tematică sunt evidențiate în program formule concertistice inedite, apariții promițătoare ale talentelor de mâine, spectacole de artă contemporană, precum și lucrări noi. Iar sub egida Expresivității publicul îi va redescoperi pe unii dintre cei mai talentați artiști români aclamați pe scenele internaționale ale muzicii clasice, programul fiind completat de sonorități cu accente aparte ale concertelor de jazz.

Șezătoarea postmodernă

La ICon Arts, tradițiile sunt reprezentate atât de repertoriul muzicii clasice, cât și de arhitectura locurilor și savoarea gastronomiilor locale. Conceptul care s-a bucurat de un succes nebănuit, încă de la prima sa ediție la Festivalul ICon Arts din 2017, revine și de această dată în mijlocul comunității, în grădinile conacelor, cetăților sau chiar pe tăpșanul din sat. Serile din cadrul Festivalului vor cuprinde și în acest an un program cultural pentru toate simțurile: tururi ghidate, prezentarea meșteșugurilor locale, oameni și locuri unde răzbat din nou tradițiile vechi, urmate de concerte, spectacole de teatru-performance și, la final, prezentări și degustări ale gastronomiilor locale.