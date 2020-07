Simona Halep se retrage de la turneul de la Palermo

Din cauza schimbărilor legislative provocate de epidemia de coronavirus, Italia a impus noi restricții pentru străini. Cetățenii români și bulgari sunt obligați să facă 14 zile de carantină la intrarea în peninsulă. Din acest motiv, Simona Halep nu va mai participa la turneul de la Palermo.

Organizatorii au trimis o scrisoare Guvernului, în care au cerut o derogare în acest caz, astfel că pentru toate sportivele românce, care urmau să participe la turneul de tenis s-a dăcut o excepție, anunță Antena 3.

În ultimele ore, după ce s-a consultat cu apropiații, Simona Halep a postat pe facebook că se retrage din competiție din cauza coronavirusului. Aceasta a postat un mesaj în acest sens pe pagina ei de facebook, dar în limba engleză.

Mesajul Simonei Halep

„Given the recent rise in Covid19 cases in Romania and my anxieties around international air travel at this time, I have made the tough decision to withdraw from Palermo. I want to thank the tournament director and the Italian ministry of health for all their efforts on my behalf and I wish the tournament a successful week”, a scris aceasta pe facebook.

Mai exact, Simona a explicat că numărul tot mai mare de infectări cu noul coronavirus și îngrijorarea ei cu privire la siguranța călătoriilor internaționale au făcut-o să ia aceasta decizie surprinzătoare. Campioana de la Wimbledon le-a mulțumit organizatorilor și oficialilor italieni care au făcut demersuri pentru ca ea să ajunga la turneul de la Palermo, care începe pe 3 august.

Sursa: Antena 3