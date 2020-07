Primăria Sibiu dotează Palatul Copiilor cu materiale și echipamente pentru cursuri

Luni, 27 iulie Primăria Sibiu a predat Palatului Copiilor al doilea transport de dotări necesare desfășurării cursurilor, continuând concretizarea încă unui proiect depus de sibieni în cadrul programului de bugetare participativă 2019.

“Am stabilit împreună cu directorul Palatului o listă cu echipamente și materiale necesare pentru că am dorit ca acestea să răspundă exact nevoilor și să fie utile cu adevărat. Este un proiect propus de sibieni pentru sibieni, pe care am ținut să îl finanțăm, recunoscând rolul important pe care Palatul Copiilor îl are în activitățile extra-curriculare ale elevilor. Dotările vor fi livrate etapizat, pe măsură ce finalizăm achizițiile.” (Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu)

Primul transport de dotări a constat în 32 de biblioteci cu dimensiunea de 80 x 28 x 202 cm care vor servi pentru crearea unei biblioteci a Palatului Copiilor.

Luni, 27 iulie s-a livrat un al doilea transport constând în 10 multifuncționale color (imprimantă, copiator, scanner) și o imprimantă multifuncțională color de mai mari dimensiuni și mare capacitate, pentru tipărituri în format A3.

Printre celelalte dotări care mai urmează să fie achiziționate în cadrul proiectului se numără materiale pentru laboratoarele de modelism, aero și navomodele, echipamente și instrumente pentru laboratorul de ceramică, precum și diverse programe și jocuri educaționale, table magnetice, mobilier, mese de tenis, pardoseală flexibilă pentru sala de dansuri, instrumente muzicale și costume populare. Acestea sunt în curs de achiziție și vor fi livrate Palatului Copiilor în următoarea perioadă.