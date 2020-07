Un tată din Sibiu își caută disperat fiica – Andreea a plecat de-acasă fără să spună nimic

Poliţiştii sibieni caută o minoră în vârstă de 14 ani, care a plecat voluntar de la domiciliu, din municipiul Sibiu, într-o direcție necunoscută, fără a mai reveni.

Tat[l copilei a sesizat Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu despre faptul că, marți dimineață, în jurul orei 06:30, fiica sa, PÂȘU ANDREEA MONICA, în vârstă de 14 de ani, a plecat voluntar de la domiciliu.

„Minora dispărută are următoarele semnalmente: are 1,65 m înălțime, 100 de kg, are ochi căprui, păr negru și lung. Fata poartă ochelari de vedere. În momentul plecării, minora era îmbrăcată într-o bluză de culoare albă, hanorac de culoare neagră, colanți de culoare neagră, pantofi sport de culoare neagră și purta un rucsac de culoare neagră inscripționat BUGATTI„, transmit reprezentanții IPJ Sibiu.

Persoanele care pot oferi informaţii care să conducă la localizarea minorei dispărute, sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apeleze gratuit numărul unic pentru situații de urgenţă 112.