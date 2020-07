Conducerea Spitalului Județean a refuzat mai mulți pacienți COVID din alte județe – Coldea: „Sibienii au prioritate”

Creșterea numărului infecțiilor cu coronavirus pune în dificultate autoritățile medico – sanitare din Sibiu. Spitalul TBC nu mai are paturi libere pentru pacienții COVID iar Spitalul Județean este la limită – mai are 5 locuri libere pe secții și 5 în ATI. Acesta este motivul pentru care, conducerea SCJU a refuzat în ultimele două săptămâni mai multe transferuri de la spitalele COVID din alte județe.

Spitalului Clinic Județean Sibiu a suplimentat, la sfârșitul săptămânii trecute, numărul de paturi, ajungând de la 76 de locuri, la 98 de locuri. Trei clădiri ale spitalului fac acum parte din „zona roșie”. Este vorba despre clădirea în care se află Secția de Boli Infecțioase, cea în care se află Secția de Dermatologie și ultima secție transformată în Secție COVID, este Secția de Oftalmologie.

„Deoarece urmăm un trend ascendent și ne confruntăm cu o creștere a cazurilor și la Sibiu, am extins zona roșie și în Secția de Oftalmologie. În total, avem un număr de 98 de paturi, pe toate cele trei secții. De asemenea, în Secția de Terapie Intensivă, numărul paturilor a fost dublat și am ajuns de la 6, la 12 locuri”, a explicat, pentru Ora de Sibiu, managerul SCJU, medicul Liliana Coldea.

Spitalul Județean a primit, prin transfer, pacienți COVID din alte județe, însă numai în Secția ATI.

„În mai multe cazuri, a fost posibil ca Spitalul Județean din Sibiu să primească bolnavi de COVID-19 și din alte orașe dar am și refuzat multe cazuri. Numai eu am refuzat 3 sau 4. Avem bolnavi transferați de la Brașov, de la Mureș, de la Câmpulung, de la Vâlcea.Centrul pentru Conducerea Intervenției a făcut solicitarea și dacă am putut, am acceptat dar sibienii trebuie să aibă prioritate în spitalele din Sibiu. Și pentru noi este important să avem locuri libere pentru bolnavii din județ”, a mai precizat Liliana Coldea.