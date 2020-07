HOCH – cel mai bun cos de fum din catalogul PEFOC!

Pentru ca o constructie sa fie rezistenta si durabila, adica sa tina multi ani de zile, e nevoie de profesionalism, calitate in materiale si in manopera, precum si de atentie la detalii si experienta in domeniu! La fel se intampla si in cazul domeniului termic, mai ales in privinta constructiei celui mai important element dintr-un sistem de incalzire – cosul de fum!

Dar care e cel mai bun cos de fum ceramic? Din punctul nostru de vedere, alegerea cea mai inspirata ar fi cosul de fum HOCH Universal! Este produsul care e calitativ, performant si la pret accesibil!

Constructia unui cos de fum nu a mai fost dusa la un nivel atat de inalt cum este prezent astazi in sistemele de cos de fum ceramic profesionale. In acest articol dorim sa iti prezentam constructia sistemului nemtesc de evacuare a fumului si a gazelor rezultate in urma arderii din sobe si seminee – kitul HOCH Universal, un sistem izolat ceramic si cu mantale de beton la exterior, care este cel mai bun, atat din punct de vedere al calitatii, cat si al pretului.

Este sistemul de evacuare testat si certificat TUV, la cele mai inalte standarde nemtesti si cerinte europene in domeniu, de catre Institutul German pentru Tehnologia Constructiilor de la Berlin (asemeni unui producator de burlane soba, de exemplu).

Asadar, in video care urmeaza iti prezentam cat de simplu si de rapid se poate monta cosul de fum ceramic HOCH Universal:

Ce reprezinta acest sistem de evacuare?

Este un kit complet, cu samota la interior si manta beton la exterior, compus din elemente modulare prefabricate. Asta inseamna ca tot ce ai nevoie pentru constructia cosului de fum este inclus in pretul setului! Vei mai avea nevoie doar de un burlan otel 200 sau de alt diametru, in functie de model.

Cosul de fum Hoch reprezinta cea mai buna alternativa la clasicul horn zidit din caramida. Este o solutie fiabila, o constructie sigura si trainica, pentru care se ofera o garantie de 30 de ani de la producator!

Sistemul de cos HOCH este conceput pe baza celor mai bune exemple de tehnologie a cosului de fum german, cu o experienta si o traditie indelungata, oferind produse de cea mai inalta calitate. Sistemul de cos ceramic vor fi pregatite la o temperatura de aproximativ 1.100 ° C, astfel incat acesta sunt „trecute prin foc” deja inainte de instalare. Conform DIN EN 1457, cosurile sunt rezistente la foc si funingine. De asemenea, acestea amortizeaza transmiterea sunetului de la incalzire in locuinta prin greutatea lor.

De asemenea, cosurile din ceramica sunt ecologice, pot fi reciclate, nu trebuie conectate la sistemele de protectie impotriva trasnetului existente. Pentru un montaj rapid se poate folosi o reductie burlan intre cosul de fum si restul canalului de evacuare.

AVANTAJELE unui cos de fum HOCH:

-Este un sistem modern de evacuare a gazelor, pentru producerea caruia sunt utilizate tuburi ceramice testate TÜV de la renumitul producator german HART Keramik, care are o traditie de peste 300 de ani si experienta vasta in domeniu.

-Datorita performantelor si pentru ca este un cos ceramic izolat e gandit sa poata fi construit atat pe exterior, cat si in interiorul casei oferind siguranta.

-Structura de exterior din beton confirma rezistenta acestui sistem de evacuare, iar ceramica la interior de calitate superioara il ridica la standarde europene.

-Cosurile din ceramica nu ruginesc, sunt absolut rezistente la coroziune si, prin urmare, au o viata extrem de lunga.

-Au o rezistenta mecanica ridicata si o rezistenta ridicata la abraziune, ceea ce contribuie, de asemenea, la longevitate.

-Este foarte posibil ca un cos de fum ceramic zidit sa nu fie varianta cea mai ieftina in ce priveste pretul, dar cu certitudine ofera maxima siguranta si durabilitate in timp, inlocuind hornul de caramida traditional, care foloseste in general burlan 180 mm.

-Cosul prefabricat universal Hoch este potrivit pentru combustibili solizi, lichizi si gazosi, incluzand lemn, carbune, gaz, petrol si bricheta.

-Este un sistem de evacuare fiabil, de calitate si pentru care producatorul ofera o garantie de 30 ani!

Ganditi-va la un cos de fum ca si la o structura construita pentru a va proteja bunurile si interiorul. Aceasta este o functie importanta a tuturor cosurilor de fum indiferent de tipul sursei de incalzire: soba, centrala sau semineu. Alegerea cosului de fum potrivit este un pas important, iar un cos de fum zidit este ideal pentru performanta si functionarea sursei de incalzire si siguranta afacerii tale.

Recomandarea noastra sunt cosurile de fum din ceramica cu samota la interior si beton la exterior – probabil una dintre cele mai trainice si performante solutii pentru cei care isi doresc o varianta profesionala a cosurilor de fum zidite traditionale, cu caracteristici superlative de confort, siguranta si rezistenta de la renumitul producator Hoch. Doar alege un burlan 150 mm pentru soba sau mai mare pentru semineul sau centrala ta (250-300 mm) si executa o racordare profesionista pentru o functionare optima!

Daca doresti montajul profesional al unui cos de fum ceramic HOCH in Romania, contacteaza-i pe cei de la PEFOC pentru a-ti oferi cel mai bun si mai apropiat meserias din zona ta!