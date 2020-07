Spitalul TBC nu mai are locuri pentru pacienții COVID – Spitalul Județean mai are câteva paturi libere

După ce, în urmă cu câteva zile, reprezentanții Prefecturii Sibiu anunțau că toate locurile destinate pacienților cu coronavirus sunt ocupate la Spitalul Județean, avem aceeași situație la Spitalul de Pneumoftiziologie. Toate cele 43 de paturi disponibile sunt ocupate.

Miercuri, 29 iulie, în spitalele din Sibiu sunt internați un număr total de 147 de pacienți confirmați pozitiv în urma testării SARS CoV-2. Dintre aceștia, 100 sunt la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu. 93 sunt pe secțiile destinate pacienților COVID și 7 au fosrme mai grave ale bolii și sunt îngrijiți în Secția ATI a spitalului. 43 de bolnavi cu coronavirus sunt internați la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu și 4 sunt copii și sunt tratați la Spitalul de Pediatrie.

Spitalul TBC nu mai are, miercuri, niciun loc liber pentru pacienții Covid.

„În ceea ce privește locurile neocupate din spitale, Spitalul Clinic Județan de Urgență Sibiu are libere 5 locuri pe secții și 5 pe ATI, Spitalul de Pediatrie are 67 de locuri pe secții și 6 pe ATI, iar Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu nu mai are locuri libere destinate pacienților COVID-19”, transmite Andreea Ștefan, purtător de cuvânt la Prefectura Sibiu.