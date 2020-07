Mega Image a deschis primul magazin la Sibiu – „Le oferim sibienilor gusturi și rețete locale, aproape de casă „

Mega Image a intrat și pe piața din Sibiu. Primul magazin, deschis în Șelimbăr, lângă Dedeman, se integrează perfect în stilul de viață al sibienilor, ținând cont de specificul zonei, de tradiții dar și de nevoia de a rămâne uniți și de a face parte dintr-o comunitate cu aceleași valori și principii de viață sănătoasă.

Noi experiențe la cumpărături

Cu un design modern și urban, primul magazin Mega Image din Sibiu, deschis în Șelimbăr, pe strada Doamna Stanca nr. 35, are o suprafață totală de 1300 mp. Magazinul le oferă sibienilor o gamă de produse marcă proprie, Delhaize și 365, produse alimentare, pentru casă și de îngrijire, produse românești dar și produse internaționale de renume. Sub îndrumarea consultanților RedTeam din magazin, fiecare client va găsi cu ușurință tot ce are nevoie, fie că e vorba despre o masă în familie sau de o gustare rapidă.

„În noul magazin Mega Image, sibienii vor descoperi gusturi și rețete autentice, tradiționale, prin gama de produse marcă proprie Gusturi Românești. Savoarea și gustul bun al fructelor și legumelor locale sunt asigurate de fermierii români care livrează zilnic, imediat după cules, fructe și legume ca la țară, atent controlate și crescute responsabil în cadrul programului Gusturi românești de la gospodari. Alte mărci proprii îi vor surprinde pe sibieni prin calitate: Bun de tot prin gama de produse proaspete din carne de pui provenită de la producători români, Mega Apetit prin soluții pentru mese gata pregătite în orice moment al zilei, Delicata prin ciocolata belgiană în diferite rețete creative. Pentru a le oferi localnicilor gustul autohton al preparatelor din carne din zona Sibiului, Mega Image a încheiat parteneriate cu producătorii locali, precum Bătrânu’ Sas, care oferă produse create tradițional după rețete proprii. Noul magazin include și o zonă concept Equilibrium Health & Wellness, care oferă clienților produse alimentare, de îngrijire și pentru casă, ecologice, bio, pentru un stil de viață sănătos”, precizează Adrian Nicolaescu, VP Brand Marketing Mega Image.

„Ne vom extinde în ritm accelerat pe piața din Sibiu”

Mega Image continuă expansiunea prin deschiderea de noi magazine în centre urbane puternice din țară în care vine aproape de localnici prin magazine de proximitate.

“Ne continuăm angajamentul de a fi aproape de comunități și de a le oferi tot ce au nevoie la cumpărături într-un teritoriu familiar lor, aproape de casă. Intrăm astfel pe piața din Sibiu și ne continuăm strategia de dezvoltare într-un moment în care este important să mergem mai departe, să investim în comunitățile locale. Primul magazin din Sibiu va face o diferență la cumpărături printr-o sortimentație unică și diversificată de produse marcă proprie de calitate și la prețuri accesibile, parteneriatele cu producătorii locali și prin zonele concept integrate. Ne vom extinde în ritm accelerat pe piața din Sibiu, cel de-al doilea magazin este deja în curs de construcție,“ afirmă Mircea Moga, CEO Mega Image.

Clienții Mega Image pot beneficia de oferte personalizate și reduceri la produsele preferate prin utilizarea cardului CONNECT.

Noul Mega Image din Sibiu respectă toate regulile de siguranță și prevenție COVID-19, care sunt afișate în magazin pentru informarea clienților. De asemenea, casele de marcat SelfScan oferă clienților mai multă siguranță la cumpărături prin posibilitatea de a scana în mod individual cumpărăturile.

Programul magazinului este de luni până duminică în intervalul orar 07:00 – 22:00.

Despre Mega Image

Fondat în 1995, Mega Image este unul dintre cele mai mari lanțuri de supermarketuri din România cu o reţea ce cuprinde în prezent 795 de magazine în Bucureşti, Cluj-Napoca, Iași, Constanţa, Ploieşti, Braşov, Târgovişte, Timișoara, Bacău, Focșani, Oradea, Sibiu şi alte oraşe din ţară, sub mărcile Mega Image, Shop&Go, Gusturi Românești. Mega Image îşi propune să ofere consumatorilor, în fiecare zi, servicii de calitate şi o gamă de produse hrănitoare, sănătoase şi sigure, la preţuri accesibile. Mega Image face parte din Ahold Delhaize Group, retailer internaţional ce operează în prezent pe trei continente.