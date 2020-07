Angajați de la magazine din mall-urile de la Sibiu reținuți de poliție – Furau haine de firmă și le vindeau la negru

Opt tineri domiciliați în județul Sibiu și Vâlcea au format un grup infracțional specializat în delapidare și au furat articole vestimentare și accesorii din magazinele SIZEER din cadrul mall-urilor din Sibiu.

În perioada iunie 2019 – iulie 2020, cei 8 suspecți ar fi constituit un grup infracțional organizat pentru a acționa în mod coordonat în scopul însușirii, sustragerii și traficării mai multor bunuri (îmbrăcăminte, încălțăminte si alte articole sportive) pe care le gestionau sau administrau în calitate de lucrători comerciali în cadrul magazinelor SIZEER situate în Promenada Mall Sibiu și Shopping City Șelimbăr.

„Din cercetările efectuate până în acest moment, polițiștii specializați în investigarea criminalității economice au stabilit faptul că, prin intermediul angajaților, ar fi oferit mai multor persoane cu privire la care exista suspiciuni că ar fi cunoscuți, rude sau prieteni diverse articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, accesorii din magazin, pe care fie le duceau la casa de marcat, fie le aveau deja pregătite, scandând doar produsul cu valoarea ce mai mică, (în general, o pereche de șosete) și doar simulând scanarea celorlalte produse, apoi îndepărtau sistemele anti-furt și le ambalau în cutii/pungi și le predau ”clienților” care plecau cu ele din magazin. În alte situații, angajații nu ar mai fi scanat deloc produsul, nefiind emis efectiv niciun bon fiscal și neefectuându-se nicio plată, ”clienții” plecând pur și simplu cu aceste produse de la casa de marcat, cu acordul și știința vânzătorilor.”, transmite purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu, Luciana Lazăr.

Prejudiciul cert stabilit până în prezent în urma activității infracționale desfășurate de către membrii grupării este în valoare de 473.980 lei, fiind probate până în prezent un număr de 49 acte materiale. În urma perchezițiilor efectuate, au fost ridicate în vederea cercetărilor 1.186 articole sportive și accesorii în valoare de aproximativ 30.000 euro, precum și suma de 16.220 euro și 11.650 lei.

Au fost puse în executare mandate de aducere față de 8 suspecți și 1 martor.

În urma administrării probatoriului în cauză, față de 6 dintre suspecți s-a dispus măsura rețineri pentru 24 de ore în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, urmând a fi prezentați astăzi Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu cu propunere de luare a unei măsuri legale. Suspecții au vârsta cuprinsă între 18 și 42 de ani și sunt domiciliați în județul Sibiu (municipiul Sibiu și satul Merghindeal) și județul Vâlcea. Polițiștii Serviciului de Investigarea Criminalității Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, continuă cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat (art. 367 alin.1 C. pen.), delapidare în formă continuată (art. 295 alin.1 cod penal) și complicitate la delapidare (art. 48 cod penal raportat la art. 295 alin. 1 cod penal). Serviciul de Investigarea Criminalității Economice a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Sibiu și Serviciului de Acțiuni Speciale din cadrul I.P.J. Sibiu, precum și suportul de specialitate al Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.