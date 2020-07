Cea de-a zecea ediție a Turului Ciclist al Sibiului s-a încheiat cu cel mai pozitiv bilanț de până acum

Ediția a zecea a Turului Ciclist al Sibiului s-a încheiat la finalul săptămânii trecute, bilanțul acestei ediții aniversare a Turului fiind unul pozitiv la toate capitolele.

Conform opiniei specialiștilor, organizatorii s-au întrecut pe sine, realizând în condiții foarte dificile cea mai bună ediție din istoria Turului și cea mai bună competiție ciclistă de șosea derulată vreodată în România.

Organizare de excepție

Turul Ciclist al Sibiului 2020 și-a pregătit cu profesionalism ingredientele succesului. Organizatorii au ales un traseu spectaculos și atractiv, cu două etape având finalul la sprint și două etape montane, cu tradiționalele finishuri în scensiune: Bâlea Lac (2034 m altitudine) și Păltiniș – Arena Platoș (1300 m altitudine).

Al doilea factor care a contribuit la succesul enorm al competiției a fost faptul că organizatorii competiției au reușit, prin modul în care au planificat și manageriat competiția, să câștige încrederea celor mai bune echipe din ciclismul mondial, care au simțit că pot participa la cursa de la Sibiu în siguranță, deși cifrele naționale ale cazurilor de covid-19 numai liniștitoare nu erau. Această calitate a organizării a atras participarea unora dintre cele mai valoroase echipe de nivel mondial: formațiile de World Tour Bora Hansgrohe și Israel Start-Up Nation s-au adăugat unei arnituri foarte puternice de echipe Pro UCI și Continentale. Lupta acestora pentru titlu a produs o competiție admirată în toată lumea. Ediția din acest an a competiției a fost dominată de ilustra echipă germană Bora-Hansgrohe: Gregor Mühlberger a plecat acasă cu tricoul galben al Turului, pe care și l-a disputat în etapele cu ascensiune montană cu coechipierul său Patrick Konrad, în vreme ce etapele de plat au fost câștigate autoritar de sprinterul Pascal Ackerman.

Expunere media excelentă

În condițiile în care acesta a fost primul tur ciclist de șosea pe etape de categoria valorică 1 Europe Tour care a redeschis calendarul competițional, după o pauză de aproape 4 luni provocată de pandemie, Turul Sibiului a avut o expunere media a fost excelentă. Cursa a fost un succes media, cu un total de 484.277 vizionări pe platforma Livestream Romania și pe Facebook Live Views, raportate la 398.869 vizitatori unici. Turul a fost retransmis pe 52 de platforme online, pagini web și platforme de socializare, fiind urmărit de useri din 82 de țări (România, Olanda,

Germania, SUA, Italia, Marea Britanie, Franța, Belgia, Spania, Canada , Brazilia, Columbia, Japonia, Africa de Sud, India , Australia, etc.)

Pentru a rezuma realizările acestei ediții, reproducem câteva citate din presa internațională, care a relatat zilnic ceea ce s-a întâmplat în Turul Ciclist al Sibiului 2020:

EUROSPORT: “Această ediție a Turului Sibiului a fost un real succes, lucru demonstrat de numele grele prezente la start, dar și de condițiile dificile în care s-a organizat competiția din cauza retricțiilor pentru combaterea pandemiei de coronavirus. Acest succes ne dă mari speranțe că, în anii care vor urma, Turul Sibiului va deveni un reper tot mai important pe harta ciclistă a Euopei.”

CYCLING NEWS: „Cursa pe etape din România a căpătat prestigiul de a fi prima competiție de categoria 1 UCI care se desfășoară după pauza forțată cauzată de pandemia de coronavirus.Acest statut, împreună cu participarea echipelor de WorldTour Bora-Hansgrohe și Israel Start-Up Nation, a atras enorm de multă atenție asupra cursei, transformând Sibiul în centrul lumii cicliste în aceste zile de iulie.”

ARD SPORTSCHAU 1: „Ciclism / Prima probă a fost trecută. Turul Sibiului, din România, a demonstrat cum se pot organiza competiții cicliste în condițiile actuale ale pandemiei.”

FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG: „Gregor Mühlberger, ciclist profesionist al echipei germane Bora hansgrohe: «Organizatorii fac toate eforturile ca să putem participa la cursă în siguranță». Și cu un gest larg arată în spate toată caravana ciclistă aflată în piața centrală a orașului românesc Sibiu: «Este vizibil faptul că suntem foarte bine protejați».“

FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG: „Aer de Turul Franței la Bâlea Lac” Ediția din acest an a Turului Ciclist al Sibiului nu ar fi fost posibilă fără sprijinul Primariei Municipiului Sibiu, Consiliului Județean Sibiu, Federației Române de Ciclism, sponsorilor și partenerilor : Marquardt Sibiu, Suzuki – Autohaus Huber, Kaufland România, Apemin Tușnad, Metropolis Sibiu, Continental Automotive Systems Sibiu, Fundația Alexandrion, Star Transmission SRL Cugir, Swoboda Technologies Cisnădie, Raiffeisen Bank, Joyson Safety, Promenada Sibiu, Shopping City Sibiu, CON-A, Visma Software România, Boromir, Feleacul, Indsoft, Novak Healthcare Concept, KUKA, IFM Efector, IFM Prover, Geiger, Consulatul Republicii Federale Germania la Sibiu, Gama IT, Keep Calling, AEA Medical, Medical Corp, Bere Sibiu, Astoria Wines Expodue, Shimano, Scott, Action Sport SRL, Amicii Muntilor Sibiu, Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu.

„Mulțumiri le adresam și pe aceasta cale Instituției Prefectului Județului Sibiu, Direcției de Sănătate Publică Sibiu, Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, Serviciului Rutier Sibiu, Biroului Rutier Sibiu, Inspectoratului Județean de Jandarmi Sibiu, Grupării de Jandarmi Mobilă ”Burebista” Brașov, Poliției Locale Sibiu, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu, Serviciului Public Județean SALVAMONT Sibiu. Cuvinte de mulțumire adresăm și: Primăriei Cisnadie, Primăriei Săliște, Primăriei Avrig, Primăriei Rășinari, Primăriei Poplaca, Primăriei Agnita, Primăriei Cristian, Primăriei Talmaciu, Primăriei Orlat, Primăriei Gura Râului, Primăriei Poiana Sibiului, Primăriei Chirpar, Primăriei Miercurea Sibiului, Primăriei Cârțișoara, Primăriei Nocrich, Primăriei Porumbacu de Jos, Primăriei Scoreiu, Primăriei Cârța, Primăriei Sadu.”, transmit organizatorii evenimentului.