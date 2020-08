Guvernul PNL sprijină cel mai așteptat proiect al sibienilor – Construcția noului Spital Județean Sibiu

Joi, în ședința Consiliului Județean Sibiu, s-a semnat Acordul de Colaborare dintre Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Sănătății și Consiliul Județean Sibiu pentru construirea noului Spital Județean Sibiu.

De asemenea, s-au votat studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici, acestea fiind necesare proiectului tehnic de atragere a fondurilor necesare pentru demararea proiectului. La ședință au participat premierul Ludovic Orban, viceprim-ministrul Raluca Turcan, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș și ministrul Sănătății, Nelu Tătaru. “Este un acord pentru cel mai important proiect de investiții din județul Sibiu din ultimii 30 de ani. Acum 4 ani, acest proiect era la nivel de vis și foarte puțini credeau în proiectul unui nou spital județean la Sibiu. Printr-o muncă extrem de temeinică, de 4 ani de zile, a președintei Consiliului Județean, a echipei Consiliului Județean și a autorităților locale, cu sprijinul guvernului Orban, astăzi s-a votat studiul de fezabilitate și toate procedurile necesare pentru atragerea fondurilor pentru construcția spitalului” , a declarat vicepremierul Raluca Turcan.

Președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, a mulțumit guvernului Orban pentru implicarea concretă în realizarea celei mai moderne unități publice spitalicești din această parte a țării. “Peste jumătate din valoarea întregului proiect o vom aloca investițiilor în echipamente de ultimă generație – peste 200 milioane de euro.”

În plus, vicepremierul Raluca Turcan a declarat: “Acest proiect are tot ce îi trebuie pentru a se califica în noua sursă de finanțare deblocată de președintele Klaus Iohannis, prin planul de recuperare și reziliență. Are componenta de spațiu verde, de energie solară, are componenta de digitalizare, are componenta de mobilitate. Așadar, toate aceste calități, completate cu partea de cercetare, îi dau forma proprie pentru a primi finanțare. Aș dori să îi asigur pe sibieni și pe toți cei care speră la servicii medicale de calitate că acest proiect va avansa și că marele avantaj al realizării și implementării acestui proiect vine din două componente: îndeplinirea cerințelor legale și tehnice pentru construirea spitalului și partea de finanțare garantată de la nivel de prim-ministru și echipă guvernamentală.“

Autoritățile au anunțat că valoarea totala estimată a investiției este de aproximativ 500 milioane euro, din care construcția plus manopera reprezintă peste 241 milioane euro.