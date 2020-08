Cea mai mare expoziție de grafică europeană s-a deschis la Muzeul Brukenthal

Vineri, 31 iulie 2020, în grandioasa curte a Muzelui Național Brukenthal din Piața Mare, nr. 4, în condiții de distanțare socială, a fost deschisă în mod festiv cea mai importantă expoziție realizată în acest an în România: Great artists of the world/Empowered/Puterea de a crede, colecția George Șerban, curator dr. Alexandru Constantin Chituță.

Prezența la vernisaj, doar pe bază de invitați, a adunat laolaltă directori ai instituților culturale din Sibiu și Brașov, artiști contemporani, oameni de cultură etc.

Vernisajul a fost deschis de dr. Alexandru Costantin Chituță, curatorul expoziției și șeful secției Marketing din cadrul Muzeului Național Brukenthal, datorită căruia, prin prietenia cu avocatul George Șerban, a căror piese din colecția sa au fost expuse, au putut fi aduse câteva și în acest an la Sibiu. În cuvântul de deschidere, Alexandru Chituță a declarat: ”Anul trecut în 2019, am organizat aici, împreună cu George Șerban două expoziții extraordinare, una intitulată Kabuki, a adus în premieră la Sibiu stampe japoneze iar a doua Arta de a dărui, a fost socotită expoziția anului. În acest an, venim în întâmpinarea celor interesați și a publicului vizitator cu o expoziție grandioasă, cea mai mare expoziție de grafică europeană din țara noastră. 30 de artiști cunoscuți din sec. 19 și 20 cu peste 50 de lucrări. Începând de la Picasso cu grafică originală, Braque, Dali, Matisse, Modigliani, Giacometti, Egon Schielle, Klimt, Renoir, până la artiști mai puțin cunoscuți de publicul local dar renumiți în lumea întreagă: Brauner, Vasarely, Alechinsky, Chagall, Kokoschka, Soulages etc. Este uimitor că iată la Muzeul Național Brukenthal se poate vedea acum alături de colecția Brukenthal ce acoperă secolele 15-19 și arta europeană a secolului 20 cu cei mai faimoși artiști. Iată că la Sibiu, există singurul muzeu din România, care are spre vizitare arta europeană ce acoperă mai bine de 6 secole.”

În continuare a luat cuvântul colecționarul George Șerban, cel care deține o colecție impresionantă de lucrări de grafică românească, grafică europeană și stampe japoneze: ”În primul rnd mulțumesc conducerii muzeului și mai ales lui Alex Chituță, cu care colaborez de câțiva ani uimitor, foarte bine. Am organizat împreună câteva expoziții extraordinare nu doar la Sibiu, cât și la Bistrița și la Oradea. Lucrările expuse aici fac parte din colecția mea. Cu această expoziție vreau să văd și o chestiune educativă, adică, generația 20, 30, 40 ar trebui să își îndrepte privirea către acest domeniu, grafica europeană. Ea este o zonă în care se poate investi. Dacă în 1992 când am ieșit din țară, și vroiam să cumpăr o mapă cu desenele Volard, ea, face acum 2 milioane de euro, atunci probabil o luai cu 150000 euro. Este o creștere șoc. Și vorbim de gravuri, adică un exemplar din 50. Aș vrea să văd dimensiunea asta spre grafica europeană și la colecționari.”

Prof. univ. dr. Sabin Adrian Luca, managerul Muzeului Național Brukenthal a mulțumit curatorului și colecționarului: ”Mulțumesc că iată sunt în România, încă mai sunt oameni generoși care fac acest lucru, colecționează și mai apoi le arată tuturor. Și aici avem exemplul baronului Brukenthal. Și acest muzeu are ca fundament tocmai acest lucru. Datorită colaborării pe față dintre factorul privat și cel de stat. Iată de ce este salutară inițiativa domnului avocat, căruia trebuie să îi mulțumesc pentru ceea ce face. Cultura este vie, este liberă și este a oamenilor. Cultura este sufletul nostru. Dacă este în noi o simțim, dacă nu este în noi degeabă o pălăvrăgim.”

Cu acest prilej, s-a dat startul până la data de 27 septembrie și a concursului expoziției. Acesta constă în achiziționarea din magazinul Palatului a diferitelor souveniruri în valoare de minim 10 lei, completarea formularului și introducerea în urnă. La final, doi câștigători vor câștiga 2 premii în valoare de 100 euro fiecare.