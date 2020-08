VIDEO Turnul Olarilor și Turnul Dulgherilor redeschise publicului – Arată superb!

În 1 august s-au deschis publicului Turnul Olarilor și Turnul Dulgherilor, după mai bine de 30 de ani în care acestea nu au putut fi vizitate. În prima zi peste 300 de sibieni și turiști s-au bucurat de aceste obiective turistice, proaspăt reintroduse în circuitul turistic.

Primarul Astrid Fodor și domnul profesor dr. Zeno Pinter, istoric, consilier local și președinte al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură din cadrul Consiliului Local Sibiu au fost primii vizitatori ai Turnului Dulgherilor și ai Turnului Olarilor, după ce acestea au fost reabilitate și pregătite să intre în portofoliul de obiective turistice ale Sibiului.





“În turnuri, vizitatorul va găsi informații despre aceste noi obiective, dar și veritabile lecții de istorie. Am pus pe casete iluminate informații despre importantele bresle sibiene, armamentul care asigura apărarea în aceste turnuri, inclusiv fotografii vechi în care sunt ilustrate turnurile și fotografii cu armele care se află încă în patrimoniul Muzeului Brukenthal. Aceste panouri au fost realizate cu sprijinul specialiștilor de la Muzeu și țin să le mulțumesc pentru implicare. Împreună, am reușit să readucem la viață o parte importantă din istoria orașului. Următorul obiectiv istoric pe care ne vom concentra atenția este Turnul Sfatului, care are nevoie de reparații și amenajări interioare noi.”, afirmă Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu.

VIDEO – AICI

“Ceea ce deosebește Sibiul de multe alte orașe istorice este tocmai prezența și păstrarea până astăzi a unei bune părți din cele trei centuri de apărare ale vechii fortărețe, din care fac parte și turnurile de pe strada Cetății. Este foarte important pentru Sibiu să le pună în valoare și de aceea am susținut proiectele Primăriei de reabilitare a zidului de pe bulevardul Coposu și a turnurilor de pe strada Cetății. Știu că sunt în plan mai multe lucrări la obiective istorice pentru următoarea perioadă și sper să se și realizeze. Suntem răspunzători să păstrăm acest patrimoniu al orașului și să îl expunem sibienilor și turiștilor cu mândrie”, spuner Zeno Pinter, consilier local.