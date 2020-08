O fabrică din Sibiu produce o soluție care omoară coronavirusul – Au fost refuzați de spitalele din România

O tehnologie de tratare a materialelor textile dezvoltată în Elveția în urmă cu cinci ani și-a găsit utilitatea astăzi.

Soluția Viroblock ucide virusurile care intră în contact cu materialul textil, inclusiv noul coronavirus care provoacă boala COVID-19 și zidul de protecție rămâne activ și după spălarea materialelor, scrie ziarul Libertatea.

În România, unica firmă acreditată este în Sibiu, iar managerul ei a încercat să atragă atenția autorităților cu privire la tehnologia care ar reduce costurile cu echipamentele din spitale. Ba chiar a oferit gratuit serviciul pentru firmele care aprovizionau spitalul din orașul lor cu echipamente. Nimeni nu l-a băgat în seamă. Compania elvețiană care a dezvoltat soluția de tratare antivirală pentru textile se numește HeiQ.

În urmă cu cinci ani, când au lansat inovația pe piață, produsul nu și-a găsit cumpărători. Însă în contextul pandemiei, interesul a crescut. Practic, soluția de tratare ucide orice virus cu înveliș lipidic, așa cum este și coronavirusul, iar anul acesta au făcut noi teste pentru a dovedi eficiența și în combaterea COVID-19. “Ei pe 16 martie au relansat produsul și noi pe 18 l-am comandat. Din aprilie deja avem tratamentul în țară și tratăm materiale”, spune Alexandru Anca, managerul firmei sibiene Printcenter.ro.

Nu au vrut nici gratis

“De când a început pandemia, am oferit celor care produceau pentru spitalul din Sibiu echipamente să le facem tratamentul gratis. Ne-au refuzat. La toate instituțiile statului am trimis informația de nenumărate ori, i-am întrebat dacă îl pot lua, să-l acrediteze, să facă ceva. Acest material ar ajuta foarte mult, pentru că s-ar reduce infectarea prin contact, de la măști la lenjerii, halate, combinezoane. Acum, la halate și combinezoane de unică folosință se testează impermeabilitatea, dacă oprește virusul, dar nu are nicio legătură cu distrugerea virusului, ca în cazul materialelor tratate”, explică managerul. Citeşte întreaga ştire: O firmă din Sibiu tratează textile care apoi omoară COVID-19, după patent elvețian. Au vrut să le ofere celor care livrează echipamente pentru spitale, dar au fost refuzați

Potrivit distribuitorului român, tehnologia poate fi aplicată pe orice tip de material textil, de la fibre nețesute pentru echipamente medicale la îmbrăcăminte, și rezistă la cel puțin 30 de spălări la 60 de grade. Elvețienii de la HeiQ au anunțat soluția pe 16 martie, iar pe 17 martie, susține Alexandru Anca, sibienii au comandat-o.