Patru zile cu aventuri cavalerești pentru copiii din județul Sibiu – Ateliere, drumeții și workshop-uri interactive

Școala de vară CaVARAliada este un program al Asociației Cavalerii Turnului Înclinat din Ruși, derulat in perioada 27-31.07.2020, in satele Rusi si Veseud, avand ca model de inspiratie tabara de vara de anul trecut, Viata La Tara, eveniment organizat de Fundatia Noi Orizonturi.

Programul a fost exclusiv gratuit pentru copii si s-a bazat pe voluntariatul membrilor si simpatizantilor asociatiei, pe sprijinul oferit de autoritatile locale, agenti economici si comunitate. Evenimentul de anul acesta a pornit cu scopul de a oferi educație non-formală tinerilor din satele Ruși, Veseud și Slimnic,județul Sibiu sub forma unei săptămâni de activități educative și încurajarea îmbunătățirii comunității lor, prin programe de service-learning.



Problema identificată este gradul scăzut de implicare a tinerilor în comunitate noastră și în întreținerea și îmbunățirea a tot ceea ce ne înconjoară, de la monumentele din comună la clădirea școlii și spațiilor aferente. De această problemă sunt afectați toți membrii comunității noastre, cu precădere elevii.

Organizația noastră are interes direct cu această problemă identificată deoarece lucrează în comunitate de peste 2 ani, mai ales cu tinerii din comunitate, iar în urma discuțiilor și consultărilor cu oamenii din comunitate am identificat mai multe cauze ale situației curente, cea mai importantă fiind lipsa inițiativelor și a mentorilor pe termen lung.



Organizația noastră își propune să lucreze cu tinerii din comunitate deoarece ei sunt cei mai susceptibili să își dezvolte mecanisme de înțelegere a participării civice iar dacă nu o vom face riscul ca ei să se îndepărteze de comunitate este foarte mare. Numărul de beneficiari direcți: 40 elevi din comuna Slimnic Beneficiari indirecți: toți locuitorii satului Ruși, Slimnic și Veseud. Metoda de selectare: elevii din clasele 4-8 s-au înscris cu ajutorul unui formular online.



Copiii au fost impartiti in 3 echipe, si-au ales un nume ,un slogan si si-au confectionat cate un stindard. Au urmat jocuri de cunoastere , de echipa, ateliere de confectionat bratari si brose-blazon, scenete de teatru si work-shop-uri pe tematica interpretativa.



In zilele 2-4 , copiii au efectuat drumetii, au rezolvat o vanatoare de comori, au vizitat o ferma, unde au avut parte de un atelier de magie,au sustinut cu entuziasm o proba de exatlon si au aplicat la un proiect de service-learning, prin care au construit un gard ce separa curtea de gradina scolii din Rusi.



In ultima zi a urmat premierea participantilor, prezentarea de catre cele 3 grupe a unor microscenete de teatru, fiind pregatiti profesionist de catre actorii trupei de teatru PlayHood, Madalina Dorobantu si Ionut Oprea si actorul Teatrului National Cluj, Silvius Iorga, tortul , un clip surpriza pentru absolventii clasei a VIII-a, vitregiti anul acesta de curs festiv si banchet, focul de tabara si demonstratia de virtuozitate a Cavalerilor Cetatii Rosii Sibiu.

Testimonialele copiilor spun totul:

,, Phuuu! Deci ,vreau sa va spun de la început ca tabăra asta a fost mult mai reușită ca cealaltă! Totul a fost superb ,de la mâncare pana la jocuri ,de la colegi pana la coordonatori ,de la drumeție pana la Cavalerii Cetății Roșii! Chiar aveam nevoie de o tabăra ca asta , in care am simțit distracția și am uitat de minunatul Covid!

Și nu in ultimul rând ,vreau sa va mulțumesc pentru momentul de la final ,cel cu clipul clasei a 8-a ! Nu stiu dacă v-ați dat seama cât de mult a însemnat pentru noi și cât de mult va mulțumim! Cred ca lacrimile acelea își spun cuvântul!

A fost SUPERB ! Mulțumesc mult ca m-ați ales și pe mine sa particip ! Va pup și va imbratisez cu drag ! Paula Tavala- absolvent cls. VIII

Diana Filip: ,,Deși a fost o tabăra scurtă, a fost cea mai frumoasă tabără cu jocuri frumoase și adaptate cât se poate temperaturii de afară, drumetia făcută într-un loc nou și foarte frumos, mâncarea deosebită și persoanele extraordinare, cel mai mult mi-a plăcut momentul cavalerilor cetății roșii care m-a dat peste cap, vă mulțumesc mult tuturor pentru cele 5 zile superbe și abia aștept următoarea tabăra!”

Iuliana Mitrea: ,,Tabara a fost geniala, super distractiv,liderii au fost minunati….jocurile au fost super distractive si sper sa ma chemati si anul viitor si de fiecare data, ca eu vin cu cea mai mare placere,,,z

I-am povestit si mamei si I-am arart poze si videoclipuri….a zis ca a fost minunat….si o experiență placuta pentru noi ,…….cel mai frumos moment si cel mai emotionant a fost filmulețul cu pozele cu noi …. aștept sa ma chemati si anul viitor ”

,,Sunt Raluca și am avut ocazia să particip în această tabără frumoasă. Am avut niște lideri minunați, pe Denisa și domnul profesor de istorie. Mi-au plăcut mult jocurile iar mâncarea a fost tare gustoasă. Excursia la Veseud a fost nu prea pe placul meu din cauza drumului lung, dar mi-a plăcut și acea zi. Toate zilele au fost frumoase!Sper să mai fie multe tabere.” Raluca Aldea, cls. A IV-a

,,Anul aceasta am avut o tabără foarte frumoasă din care am avut si foarte multe lucruri de învățat din ea,iar eu una am învățat că mereu trebuie sa lucrezi in echipa,sa fim uniți,si sa ne ajutăm unul pe celălalt..

In aceasta tabara am învățat si foarte multe jocuri minunate,și multe lucruri minunate care pe viitor sper sa țin cont de ele..Am avut niște lideri minunați care ne-a uajutat enorm si care ne-au facut tabara mai frumoasă si mi-aș dori si la anu sa ii am tot pe ei,iar in aceste 5 zile am facut niste amintiri de neuitat..Iar ultima zi, a fost o ziminunata ,o zi care s-a sfârșit cu lacrimi deoarece ne-a părut tuturor rău ca am plecat din aceea tabără,o tabără care ne-a învățat foarte multe…Multumim pentru mâncarea extraordinara ,pentru distracție,multumim si cavalerilor cetății roșii,si in special mulțumim tuturor pentru munca depusă si pentru tabără aceasta scurtă dar in acelasi timp minunată Mereu îmi voi aduce aminte de tabara aceasta deoarece au fost 5 zile de neuitat!

Abia aștept tabara de anul viitor care sunt sigură ca va fii la fel de minunată ca aceasta ‚’’Popa Andreea

,,Si acum,in opinia mea a fost cea mai frumoasa saptamana. Am avut parte de cele mai distractive activitati,chiar daca au avut loc in soare ,cea mai buna mancare,fara suparare,dar cea mai buna echipa am fost noi,cu domn profesor Mira si doamna Rodica in frunte glumesc,a fost o experienta de neuitat si va iert ca m-ati facut sa plang ca pe un prunc in ultima seara. MAI VREAAAUU! Pacat c a nu mai am servetelul cu lacrimile. Ala spunea tot. ‚’’Denisa Isdraila

,,Tabăra aceasta a fost, pe scurt, extraordinara. Jocurile frumoase și interesante, coechipierii potriviți, drumeția foarte relaxanta, la fel și „picnicul”, dacă ii pot spune asa, momentul de magie, liderii mai mult decât minunați, mâncarea foarte foarte foarte gustoasa și evident, momentul cavalerilor cetății roșii a fost pur și simplu genial.

I-am povestit și mamei despre acțiunile din tabăra și bineînțeles ca a fost foarte încântată.Chiar dacă au fost și regulile pentru Covid-19, a fost tabăra perfecta, totul a trecut atât de repede, chiar as mai vrea o saptamana de tabăra și o aștept cu nerăbdare pe cea de anul viitor ‚’’Natalia Crisca