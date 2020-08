VIDEO FOTO – PSD merge pe mâna lui Stanciu la primăria Sibiu. Trif candidează la Consiliul Județean – Și-au prezentat proiectele de campanie

Partidul Social Democrat și-au lansat astăzi candidații pentru alegerile locale de la primăriile din Județul Sibiu.

Rând pe rând, Cătălin Stanciu, candidat la Primăria Municipiului Sibiu, Mihai Macaveiu, candidat pentru funcția de primar al Municipiului Mediaș și Bogdan Trif, candidat la președenția Consiliului Județean și au prezentat liniile principale ale programului lor politic pentru judeţul Sibiu, precum și prioritățile pe care le au în vedere pentru dezvoltarea județului.

Președintele organizației Municipale PSD Sibiu , expert în accesarea fondurilor europene și elaborarea de strategii ptentru proiecte locale, candidează în acest an la Primaria Municipiului Sibiu.

„Zona Metropolitană este proiectul principal și prioritar care trebuie cât mai urgent realizat. Am deja toată încrederea că acest proiect care a fost adus în discuție de toți ceilalți candidați, eu îmi imaginez că de la prima ședință a viitorului Consiliu Local, după punctul 5 de pe ordinea de zi, unde se va produce validarea mandatelor noilor consilieri, punctul 6 va fi aprobarea actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară. În ceea ce privește candidatura mea la primăria Municipiului Sibiu, am primit votul de încredre al colegilor de la organizația municipală și mă prezint astăzi în fața dumneavoastră și a cetățenilor, în calitate de candidat la funcția de primar al Municipiului Sibiu. Zona metropolitană a fost și este proiectul prioritar numărul unu , deoarece Sibiul are nevoie de spațiu pentru dezvoltare, și nu doar pentru a se dezvolta pe sine, ci pentru a dezvolta și zona adiacentă, pentru că Sibiul este magnetul turstic și economic, care se află în centrul acestei zone metropolitane. Important este ca această zonă metropolitană să fie funcțională în interesul cetățenilor. De aceea, oferta pe care împreună cu colegii de la organizația municipală și organizația județeană am gândit-o, este creșterea calității vieții metropolitane și urbane. Planul nostru are cinci componente: sănătate, educație, mobilitate, dezvoltare urbană și dezvoltarea mediului economic. Cabinete medicale funcționale la nivelul tuturor unităților de învățământ: creșe, grădinițe, școli, licee. „, a declarat Cătălin Stanciu.



Printre cele mai importante obiective vizate de acesta, se numără și suplimentarea centrelor de permanență în zonele rezidențiale aglomerate, după modelul centrului de permanență de la Cedonia. Acesta spune că în următroii ani dorește ca încă cel puțin trei cartiere din Sibiu să fe dotate cu astfel de centre. Un alt obiectiv principal, este construrea unui Spital Municipal, revoluționarea societății Tursib și amenajarea a trei parcări modulare, supraetajate, în zona centrală a orașului.

Mihai Macaveiu – președintele Organizației Municipale PSD Mediaș și consilier local Mediaș, este inginer constructor și și-a propus să dezvolte Mediașul într-un pol de dezvoltare a nordului județului. Un prim pilon important pentru dezvoltarea Municipiului Mediaș, din punctul său de vedere îl constituie sănătatea. “Este foarte normal şi cumva, cred eu, chiar obligatoriu ca toate instituţiile şcolare să aibă câte un cabinet cu profesionişti. Este o obligaţie ca toate instituţiile şcolare să aibă cabinet medicale specializate.” Printre alte obiective vizate de Macaveiu se numără și construcția unor parcări supraetajate, modernizarea drumurilor, amenajarea spațiilor verzi. Acesta doreste implementarea bugetului participativ. „Undeva la 20% să fie buget participativ, ceea ce inseamnă că cetățeanul, prin dezbateri publice, prin adrese, prim e-mailuri să transmită primăriei care este prioritatea lui de investiție în oraș.”, a declarat Mihai Macaveiu

„Păltinişul funcţionează la cote maxime doar trei luni pe an. (…) Aici trebuie construit un parc de aventură care să aibă în componență o sanie de vară, panouri de cățărare, tiroliene, un patinoar de vară, etc. Mai mult decât atât, trebuie făcut neapărat, eact pe modelul Borsec și al stațiunilor moderne, un centru SPA, tip sanatoriu, astfel încât oamenii să poată veni și la tratament, dar să se și relaxeze în același timp. „, spune Bogdan Trif.

Un alt obiectiv vizat de către candidatul pentru președinția Consiliului Județean, este realizarea unei parcări în zona Curmăturii, zona Rășinari, de unde turiștii să fie transportați pe cablu, până în stațiune. În zona Ocna Sibiului, este obligatorie crearea unui centru tip SPA, lângă lacurile naturale, astfel încât cei care optează pentru petrecerea timpului în Ocna Sibiului, să o poată face și în extrasezon. „Am identificat un teren generos, care aparţine primăriei şi care poate fi utilizat în parteneriat cu Consiliuj Județean pentru realizarea unui astfel de proiect care ar fi unic în România și care ar fi un pol de atracție al turiștilor în județul nostru.”, a mai declarat Trif

De asemenea, acesta a mai subliniat importanţa dezvoltării și modernizării drumurilor județene și eficientizarea Aeroportului Internațional Sibiu.

Lista candidaților PSD pentru primăriile din Județul Sibiu:

Municipiul Sibiu – Stanciu Cătălin-Dorian-Nicolae

Municipiul Mediaș – Macaveiu Mihai-Ion

Oraș Agnita – Dragoman Ioan

Oraș Avrig – Teodorescu Doru

Oraș Cisnădie – Florea Gabriel

Oraș Copșa Mică – Pop Iosif Florentin

Oraș Dumbrăveni – Dârloșan Emil

Oraș Miercurea Sibiului – Hususan Ioan

Oraș Ocna Sibiului – Șoaită Viorel – Eugen

Oraș Săliște – Tarcea Nicolae

Oraș Tălmaciu – Ciorogariu Ioan-Petru

Alma – Lăpădat Valer Nicolae

Alțîna – Bucșă Ioan

Arpașu de Jos – Vasu Vasile Ioan

Ațel – Kovacs Ovidiu Iosif

Axente Sever – Oltean Precup

Bazna – Chelza Gehorghe-Paul

Biertan – Antone Marian Gheorghe

Bîrghiș – Suciu Niculiță Ștefan

Blăjel – Roman Alina

Boița – Halmagiu Adrian Vasile

Brădeni – Dobre Aurel

Brăteiu – Popa Teodor Sorin

Bruiu – Gherghel Grigore

Crirpăr – Feldeoiu Eugen

Cîrța – Magheru Cristin

Cîrțișoara – Cîrțan Vasilică Sorin

Cristian – Conțiu Gheorghe Nicolae

Dîrlos – Barbu Marian

Gura Râului – Sasu Costel

Hoghilag – Lazăr Nicolae

Iacobeni – Maca Ioan

Jina – Dordea Nicolae

Laslea – Onea Ioan

Loamneș – Greavu Maria

Ludoș – Gottschling Iosif

Marpod – Cheșu Ioan

Merghindeal – Țerbea Aurel Ioan

Micăsasa – Popa Sorin Vasile

Mihăileni – Șchiau Ioan

Moșna – Roba Eugen

Nocrich – Mușoaie Adrian

Orlat – Popa Valentin Ioan

Păuca – Ciorogar Ioan

Poiana Sibiului – Iovi Adrian Pavel

Poplaca – Budin Vasile

Porumbacu de Jos – Strava Ioan

Racovița – Bucur Simion Gheorghe

Rășinari – Bogdan Mioara

Rîu Sadului – Vidrghin Ioan Florin

Roșia – Aldea Petru Nicolae

Sadu – Hanea Dumitru

Șeica Mare – Anton Daniel

Șeica Mică – Urian Emil Marius

Șelimbăr – Miheț Florin Iosif

Slimnic – Stîngu Galina

Șura Mare – Marin Cornel Liviu

Șura Mică – Teci Ioan Liviu

Tilișca – Miclăuș Ion

Tirnava – Pleiner Norbert Jacint

Turnu Roșu – Morar Paul Ioan

Valea Viilor – Pinte Ilie Avram

Vurpăr – Aldea Cornel