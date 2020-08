Ne revedem la Q House cu super ofertele lunii August

Q-House te așteaptă iar cu o mulțime de oferte speciale toată luna August, în strada Piața Cibin nr. 5, reper clădirea Siemens. Electronice, electrocasnice, produse de uz casnic – avem o gamă variată de produse, atent selecționate, pentru tine la prețurile pe care le iubești.

În plus am pregătit și surprize pentru primii 100 de clienți care cumpără de minim 100 de lei, aceștia primind cadouri de bun re…venit din partea Q-House. Iar toata lumea va putea să-și cumpere orice cu rate pe loc, direct in magazin, cu buletinul sau talonul de pensie.

La Q-House ai mereu produse de calitate la prețuri excepționale. Deja cunoști și iubești gama Heinner, dar trebuie să știi că de pe 3 august vei găsi iar electronicele și electrocasnicele tale favorite la oferte pe placul tău. Și așa va fi toată luna august: oferte speciale, prețuri excepționale și cumpărături avantajoase doar la Q-House. Uită-te în fiecare zi pe pagina noastră de Facebook pentru a descoperi cele mai tari promoții din Sibiu!

Ai toate motivele să ne vizitezi magazinul și te așteptăm cu drag în următorul interval orar:

Luni-Vineri: 9.00 – 18.00

Sâmbătă: 9.00 – 14.00

Duminică: închis

Vezi mai jos ofertele lunii August