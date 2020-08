Tocaciu demisionează de la șefia ALDE Sibiu – Invocă motive personale

Președintele partidului ALDE Sibiu, Ovidiu Gheorghe Tocaciu a demisionat din funcție.

Marți, 4 august, președintele ALDE Sibiu a anunțat faptul că pleacă de la conducerea partidului și lasă o nouă generație să preia frâiele organizației. ” După 15 luni de conducere a organizaţiei judeţene a partidului ALDE SIBIU am decis să fac un pas înapoi şi să las o nouă conducere să preia frâiele organizaţiei. Mă bucur că am reuşit la alegerile prezidenţiale să duc partidul la 10.000 de voturi în judeţ, ceea ce este un scor foarte bun, mult peste alte rezultate obţinute la alegerile anterioare. Am atras membri noi şi candidaţi de valoare în tot judeţul. Iar din punct de vedere al imaginii, suntem filiala judeţeană cu cele mai multe prezenţe în media locală. Din păcate mă văd nevoit să mă retrag din această funcţie de preşedinte al Organizaţiei judeţene ALDE SIBIU, din motive personale. Urez viitoarei conduceri să obţină un scor electoral foarte bun, mai bun decât cel obţinut de ALDE sub conducerea mea.”, a transmis Tocaciu printr-un comunicat de presă.