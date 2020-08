Pneumolog român despre COVID 19 – „Virusul a devenit mai agresiv, probabil a suferit mutații”

Medicii care tratează de cinci luni pacienții infectați cu noul coronavirus descoperă noi efecte pe care le produce infecția în organism.

„S-au înmulțit cazurile cu afectare pulmonară, iar virsulul este mai agresiv, spune șefa secției de Pneumologie a Spitalului Județean din Buzău. Asta am observat noi, medicii care tratăm pacienții COVID. În ultima perioadă cazurile au devenit din ce în ce mai severe. Dacă inițial am avut primul val de pacienți asimptomatici sau cu forme ușoare, din ce în ce cazurile au devenit mai severe, din ce în ce mai des cu afecțiuni pulmonare, deci problema este foarte serioasă. Am avut pacienți care s-au prezentat la debut cu accident vascular cerebral și ulterior am descoperit că de fapt aveau infecție SARS CoV-2. Am stabilit diagnosticul pe bază de tomograf computer, deci aveau și leziuni pulmonare și test COVID pozitiv. Este clar că debutul a fost un AVC, dar acesta a fost cauzat de coronavirus. De asemenea, sunt leziuni hepatice pe care le-am întâlnit inclusiv la pacienți cu forme ușoare”, a declarat Nicoleta Bîrcă, medic pneumolog, într-o intervenție la DIGI 24.

