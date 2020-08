Accident grav la Mediaș – A intrat frontal cu mașina într-un TIR. Șoferul a murit

Miercuri dimineața pe strada Titus Andronic din municipiul Mediaș a avut loc un accident de circulație. Șoferul autoturismului a murit în urma impactului.

Din primele cercetări, accidentul rutier s-a produs in următoarele împrejurări: un conducator auto in vârsta de 24 de ani, din Bîrghiș, in timp ce conducea auto pe DN14, spre mun. Sibiu, a pierdut controlul asupra mașinii și a pătruns pe contrasens unde a intrat frontal intr-un TIR, condus de un bărbat de 48 de ani din BN.

Din păcate, in urma accidentului a rezultat decesul tânărului.

„ISU Sibiu a intervenit de urgență cu un echipaj de descarcerare și un echipaj SMURD, în municipiul Mediaș, str. Andronicus la un accident rutier produs între un autoturism și un TIR. La fața locului s-a intervenit pentru descarcerarea unui bărbat de 24 de ani, decedat în urma accidentului.” transmite ISU Sibiu.