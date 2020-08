Motanul Marcel s-a pierdut – E căutat de familie în tot Sibiul

Marcel, un motan în vârstă de patru ani, este căutat de o săptămână de familie. A dispărut joia trecută de la căsuța lui din cartierul Alma din Sibiu. Dacă îl vedeți, nu ezitați să o contactați pe Roxana, prietena lui cea mai bună.

Motănelul s-a pierdut la finalul lunii iulie. A sărit de la etajul doi al locuinței de pe strada Frunzei și s-a rătăcit într-un oraș mult prea mare pentru un suflet atât de mic.

„El e Marcel și l-am pierdut joi 30.07 în cartierul Alma, strada Frunzei (Turnișor). A sărit/căzut de la etajul 2, până acum nu am pățit niciodată așa ceva în 2 ani de când îl avem. Are 4 ani, este castrat, are un jur de 4-5 kilograme, iar pentru o recunoaștere mai bună, a avut probleme la ochișori (de aceea are mici punctulețe negre rămase în interiorul pleoapelor). Credeți că l-ați văzut prin zonă? Îl căutăm întruna și momentan nu l-am găsit”, spune Roxana Sava, stăpâna motanului portocaliu.

Roxana le cere cu disperare ajutorul sibienilor. Deși nu este o pisică de rasă, iubirea pe care le-o poartă familia este infinită. Motanul a fost adoptat acum doi ani de la Animal Life, iar de atunci primește toată dragostea și grija de care are nevoie. „Vă rog, dacă l-ați văzut cumva, poate este speriat… Ne e tare dor de el”, spune tânăra.

Oricine are o informație despre motan, o poate contacta direct pe stăpâna lui la numărul de telefon 0757 192 807.