Povestea lui Efrem – Micuțul sibian în vârstă de trei ani luptă pentru viață

Efrem este un copil de trei ani și nouă luni din Sibiu. La această vârstă fragedă, micuțul Efrem știe cu adevărat ce înseamnă să duci o luptă grea pentru supraviețuire.

Efrem era un copil vesel, zâmbea, explora și se bucura de fiecare clipă. Acum nu mai face aceste lucruri. Totul s-a schimbat vara trecută, când părinții lui Efrem au primit o veste cutremurătoare. Micuțul a fost diagnosticat cu o tumoră pe creier (epidemom anaplazic de grad 3). Are nevoie de tratament, iar acesta este foarte costisitor.

Povestea emoționantă a micuțului Efrem

“Eu sunt Dana. Şi împreună cu George, soţul meu, avem patru băieţi. Vara trecută viaţa noastră avea să fie zdruncinată din temelii de o veste cutremurătoare. Eram în ultimele 5 săptămâni de sarcină cu al patrulea copilaş. Ceilalţi, Rafael, Filip şi Efrem aşteptau cu nerăbdare să-şi cunoască frăţiorul. Totul decurgea firesc, până când Efrem a început să vomite. Am decis, împreună cu George, să-i facem lui Efrem un control detaliat.Vestea primită după control ne-a îngenunchiat. Începând de atunci, la fiecare intâlnire cu doctorul , pentru Efrem speranţa de viaţă era estimată la câteva luni, săptămâni sau zile. În 28 mai, anul trecut, ne-am internat. Era o zi de marţi. Atunci s-a întâmplat o minune: medicii au reuşit să-i facă RMN , cu toate că aparatul avea o problemă. Dar medicul anestezist n-a şovăit. A intrat cu Efrem în tubul aparatului şi l-a ventilat manual. În urma RMN-ului am primit vestea: Efrem avea o tumoare (epidinom amaplazic de grad 3) şi pe deasupra puternic vascularizată, de 10 cm, în creieraşul lui de 16 cm.”, spune mama lui Efrem.

În urma unei intervenții chirurgicale, tumora a fost extirpată integral microscopic.

Părea că totul a rămas o amintire urâtă și copilul este perfect sănătos, părinții l-au înscris chiar și la o grădiniță.

„Suntem oameni cu credinţă în Dumnezeu şi ştim că nici un fir de păr din cap nu se mişcă fără ştirea sau voia Lui. Cu această încredere am pornit pe noul nostru drum. Mă uitam la Efrem şi mi se rupea inima la gândul că trupuşorul lui de îngeraş, sufleţelul lui curat trebuiau să treacă printr-o asemenea încercare. Ochii însă, îi erau tot numai o bucurie, ca în fiecare dimineaţă când se trezea şi nu ştia cum să ne arate mai repede cât de mult ne iubeşte. Miercuri seara eram deja în drum spre Bucureşti. Eu, însărcintă, îl însoţeam pe Efrem în ambulanţă, iar tatăl lui cu maşina în urma noastră. A fost un drum în noapte cu asemenea emoţii, încât nu sunt cuvinte pentru a le descrie. Efrem pe targă şi eu pe un scăunel alături. Nici în ambulanţă încă nu puteam crede cele spuse de medici. La Bucureşti era 4-5 dimineaţa când ne-a internat la neurochirurgie. S-a constatat că n-ar fi şanse să se extirpeze integral tumoarea din cauză că era foarte puternic vascularizată şi exista riscul ca Efrem să nu mai poată merge sau vorbi. La 8.30 Efrem a intrat în operaţie. Cel mai greu a fost când ne-am despărţit. Mi-a rămas întipărită imaginea de la lift, Efrem în breţele lui George, aşteptând să poată urca la sala de operaţie. După nici trei ore, echipa de medici – despre care un medic sibian a afirmat că doar Dumnezeu a unit aceste 6 mâini de aur (doi chirurgi şi un anestezist), „ cea mai bună echipă de neurochirurgi din Europa” – ne-a anunţat cu mare bucurie că operaţi a fost o reuşită, iar tumoare a fost extirpată integral, microscopic. Copilul şi-a revenit repede după operaţie, în 14 iunie am fost externaţi, era o zi de vineri când am ajuns cu Efrem la Sibiu, iar luni dimineaţa a venit pe lume Luca, cel de-al patrulea băieţel al nostru.”, a mărturisit mama copilașului bolnav.

La un an după operaţie, vestea cade ca un trăsnet. De acum familia cere ajutor. Suma estimată pentru tratament este de aproximativ 150.000 de euro

„O vreme Efrem şi fraţii săi au trăit în linişte şi pace, părinţii încercând să le ofere copiilor toată dragostea lor. Au revenit la control anul acesta în iunie, când RMN-ul a descoperit că tumoare recidivase. Cazul lui Efrem a fost atât de grav încadrat, încât la câteva zile a fost din nou operat. Deşi tumoarea a fost din nou extirpată integral, riscurile să recidiveze sunt mari. Pentru a avea şanse la viaţă, Efrem are urgentă nevoie să urmeze un tratament potrivit vârstei lui. Un astfel de tratament (radioterapie cu protoni ) se face la Institutul de Pediatrie „Gustave Roussy” din Paris. Până astăzi casa de asigurări a refuzat finanţarea tratamentului . Aşadar, ceea ce putem face noi toţi cei cu dragoste de copii şi de oamenii din jur, este să punem mână de la mână ca să-i oferim lui Efrem posibilitatea de a urma rapid acest tratament salvator.”, spune Dana Călinescu.

Donații individuale se pot face în următoarele conturi:

Titular cont: George Călinescu

Pentru RON: RO16 RNCB 0318 0721 0630 0001

Pentru EUR: RO85 RNCB 0233 0721 0630 0002

REVOLUT: Către nr de telefon 0731310102 la George Călinescu

FACEBOOK: O șansă la viață pentru Efrem Călinescu

Donații prin redirecționarea a 20% din impozitul pe profit se pot face de către societățile comerciale, (pe bază de contract de sponsorizare) în contul Asociației Sus Inima, RO32BTRLRONCRT0329488002, deschis la Banca Transilvania Sibiu