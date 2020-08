VIDEO: Birț, despre mutarea Stadionului Municipal – „O propunere absurdă a unui candidat la Primăria Sibiu”

Teodor Birț, fostul președinte al FC Hermannstadt, a anunțat la emisiunea „Interviuri pe Față” că Inter Sibiu revine la viață. În acest context, Birț s-a arătat mirat de faptul că un consilier local, candidat la funcția de primar în urbea de pe Cibin, își dorește să mute Stadionul Municipal, menționând că o astfel de propunere nu este altceva decât o „tâmpenie, o absurditate”.

Birț a mărturisit că este uimit de faptul că, în această precampanie, candidații la alegerile locale amintesc despre sport, în special despre fotbal. Acesta a declarat, totodată, că un consilier local, candidat la Primăria Sibiu, își dorește să mute Stadionul Municipal pe un alt teren, care însă nu este proprietatea municipalității. Cel la care Teodor Birț face referire este Adrian Bibu (PNL).

„(…) Ceea ce vreau să scot în evidență este faptul că, din păcate, și la Hermannstadt am încercat să caut ajutor, atât în rândul mediului de afaceri, cât și în cadrul celor care fac politică. Nu am găsit răspuns, nu știu de ce. Dar ceea ce mă miră este faptul că acum se vorbește foarte mult în această precampanie despre sport, despre fotbal și mă distrează ceea ce spun unii și alții. Mă distrează când aud de mutarea stadionului. Un candidat la Primăria Sibiu vorbește de o construcție într-o zonă unde Primăria nu are teren. Ar trebui să știe ca și consilier local că nu se poate așa ceva, trebuie să discute expropiere, de achiziții de terenuri. Mai mult decât atât, ca și consilier local ar trebui să știe că în Stadionul Municipal s-au investit niște sume de bani, care să nu uităm Sibiul are cel mai bun gazon la ora actuală. S-au investit bani în tribuna care stă în picioare și care găzduiește 4.000 de locuri. Ar fi o absurditate ca cineva să spună că acest stadion trebuie mutat. Îl luăm cu gazon cu tot și plecăm cu el sub braț? O tâmpenie, nu se poate așa ceva. Este nevoie în Sibiu de terenuri de antrenament, de infrastructură pentru cluburile de copii și juniori. O echipă de seniori are nevoie de terenuri de antrenament. Dar dacă chiar se dorește să se discute acest subiect, ar trebui să o facă oameni care se pricep. Înțeleg, este campanie, dar este păcat să intoxicăm sibienii cu prostii. Banii care s-au investit în Stadionul Municipal nu sunt puțini. Lucrările au fost făcute etapizat tot pentru sibieni, pentru că noi am încercat să jucăm acasă cât se poate de mult, pentru că această echipă, Hermannstadt, era o echipă nouă, avea nevoie de identitate, iar această identitate se construiște acasă, pe terenul de acasă”, a spus Teodor Birț.

Acesta a menționat că Inter Sibiu trebuie să joace meciurile de fotbal pe Stadionul Municipal din parcul Sub Arini. „Fotbalul înseamnă tradiție, nu numai în România. Tradiția înseamnă inclusiv terenul unde se joacă meciurile de acasă. Inter Sibiu este legat de Stadionul Municipal. Nu poți să vii să spui că Inter-ul joacă pe un teren, unde? La Poplaca, la Șelimbăr? Inter-ul trebuie să joace pe Stadionul Municipal din Sub Arini. Toți comentatorii de radio și TV așa spun, stadionul din Sub Arini. Este un loc, din punctul meu de vedere, foarte bine ales”, a adăugat Birț.

Teodor Birț a punctat și faptul că proiectul stadionului este unul îndrăzneț, astfel că odată ce lucrările se vor termina, aici se vor disputa meciuri importante. „Proiectul stadionului care este în desfășurare este un proiect extrem de îndrăzneț, în sensul în care, atunci când va fi gata, acest stadion va fi unul dintre stadioanele de top din România. Sibiul, prin poziția pe care o are va găzdui meciuri ale echipei naționale. Se vor putea meciuri în Champions League, UEFA League, este un lucru extraordinar. Nu trebuie gândită și băgată în cap ideea oamenilor de a muta stadionul. Unde? Undeva unde există un PUZ făcut la un moment dat”, a încheiat Birț.