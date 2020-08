VIDEO: Teodor Birț aduce la viață cea mai iubită echipă de fotbal din Sibiu – Se reînființează Inter

Inter Sibiu, echipa care a făcut cele mai mari performanțe în fotbalul sibian în ultimii cincizeci de ani, revine la viață. Teodor Birț, fostul președinte al FC Hermannstadt, readuce la viață cea mai titrată echipă de fotbal din Sibiu. Acesta a vorbit, în exclusivitate, la emisiunea „Interviuri pe Față” despre noul proiect.

„O echipă iubită de toți sibienii”

„Este vorba despre un proiect nou. De ce Inter Sibiu? Pentru că Inter Sibiu este echipa cu cea mai mare performanță a orașului Sibiu, este echipa iubită de toți sibienii, este echipa care a câștigat Cupa Balcanică și pot să vă spun că în cei patru ani de zile în care am condus Clubul Hermannstadt foarte multă lume m-a întrebat de ce FC Hermannstadt și nu Inter Sibiu? Nu puteam să răspund, dar acum am considerat că dacă încep un proiect nou acesta este obligatoriu să se numească Inter Sibiu.

Mergeam la meciurile Inter-ului, am cunoscut foarte multă lume din cadrul echipei. Pot să vă spun că unul dintre obiectivele pe care le am în acest nou proiect este acela de a aduna aproape de club toți cei care încă sunt în viață și pe care îi avem aproape. Și aici aș începe cu domnul Viorel Hizo care este deja aproape de noi. Dânsul va fi persoana cea mai importantă, care ne va consilia în acest nou proiect. Inter Sibiu a realizat cea mai mare performanță câștigarea Cupei Balcanice, sub conducerea dânsului ca și antrenor principal. De asemenea, ceilalți membri jucători care mai sunt în Sibiu și cu care se poate face o colaborare, avem o listă lungă, cu absolut toți. Îi vom avea aproape. Inter Sibiu este un proiect care se adresează tuturor sibienilor, este un proiect deschis, un proiect pentru sibieni”, a declarat, pentru Ora de Sibiu, Teodor Birț.

Inter Sibiu începe din Liga 4 cu o echipă formată din sibieni

Teodor Birț a spus că Inter Sibiu va începe din Liga 4 pentru că își dorește ca echipa să crească pe absolut toate palierele. „Considerăm oportun să începem de la Liga 4. Am trimis actele la Ministerul Tineretului și Sportului, pentru obținerea certificatului de identitate sportivă care este obligatoriu, pentru a ne înscrie în Liga 4 în Campionatul Județean și având în spate experiența, parcursul foarte bun pe care l-am avut cu AFC Hermannstadt, sper eu că vom reuși aceeași perfomanță și cu Inter Sibiu pentru a-l putea aduce foarte repede pe prima scenă a fotbalului din România.

Nu am vrut să începem din Liga 3 sau de mai sus, pentru un motiv foarte simplu, pentru că am învățat foarte multe din celălat proiect și consider că un club de fotbal trebuie să crească pe toate palierele: sportiv, ca și infrastructură, și aici mă refer la toate echipele pe care trebuie să le dețină un club de fotbal de primă ligă – o echipă de copii, de juniori, echipa a doua, și nu în ultimul rând, ca și imagine și financiar. Plecarea din Liga 4 ne ajută ca să punem o bază solidă în această construcție, astfel încât în momentul în care vom ajunge în ligile superioare, respectiv Liga 2 și apoi Liga 1, acest club să aibă o construcție sănătoasă, o imagine și o susținere foarte bine puse la punct. Este obligatoriu, din punctul meu de vedere, ca un club să se susțină singur. Iar pentru asta e nevoie de o imagine bună, de foarte mulți susținători. Am plecat în acest proiect cu o construcție nouă, curată, tocmai pentru că una dintre condițiile ca suporterii să vină aproape de noi este aceasta. Suporterii nu agreează ideea de clonă sau de a cumpăra sau de a sări etape, astfel încât Liga 4 mi se pare cea mai potrivită”, a spus Teodor Birț la „Interviuri pe Față”.

Lista cu jucătorii e pregătită

„S-ar putea ca această pandemie să ne încurce puțin, în sensul în care nu se știe exact când va începe Liga 4, dar pot să vă spun că avem deja pregătită lista cu jucători, vom crea o echipă bună, zic eu, care să nu aibă emoții la barajul de promovare. O echipă formată din sibieni. Deci din punctul meu de vedere, dacă vă aduceți aminte de echipa pe care o avea FC Hermannstadt când a jucat finala Cupei României, era o echipă formată din fotbaliști din România. Eu doresc foarte mult ca sibienii să facă parte din această echipă. Avem deja o mișcare foarte bună la nivelul cluburilor de copii și juniori. Deja pepiniera este multa mai bună decât acum patru ani de zile și vom încerca să scoatem în evidență talentele din Sibiu”, a adăugat Birț.