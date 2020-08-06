Peste 500 de locuri de muncă disponibile în Sibiu – Majoritatea pentru persoane fără studii superioare
Mai bine de 500 de locuri de muncă sunt disponibile în județul Sibiu. Doar trei dintre aceste posturi se adresează persoanelor cu studii superioare.
„La nivelul judeţului Sibiu sunt disponibile 529 locuri de muncă vacante oferite de 70 angajatori. Din totalul locurilor de muncă, 3 posturi ( inginer construcţii civile, industriale şi agricole, inginer electroenergetică, manager resurse umane) se adresează persoanelor cu studii superioare, în timp ce 526 sunt pentru persoane fără studii superioare”, se arată într-un comunicat de presă AJOFM Sibiu.
Iată locurile de muncă vacante din județul Sibiu:
|Meseria
|Locuri
|AGENT COMERCIAL
|1
|AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT
|3
|AGENT DE SECURITATE
|1
|AGENT DE SECURITATE
|2
|AGENT DE SECURITATE
|1
|AGENT DE SECURITATE
|10
|AGENT DE SECURITATE
|2
|AGENT DE TURISM
|1
|AGENT SERVICII CLIENT
|15
|AGENT SERVICII CLIENT
|15
|AJUTOR BUCATAR
|1
|AMBALATOR MANUAL
|2
|ANIMATOR SOCIOEDUCATIV
|2
|ANIMATOR SOCIOEDUCATIV
|2
|ASAMBLATOR-MONTATOR ARTICOLE MAROCHINARIE
|20
|ASAMBLATOR-MONTATOR ARTICOLE MAROCHINARIE
|20
|ASFALTATOR
|5
|ASISTENT RELATII PUBLICE SI COMUNICARE (STUDII MEDII)
|2
|CASIER
|4
|CASIER
|2
|COFETAR
|2
|CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI
|1
|CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI
|3
|CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI
|1
|CONDUCATOR AUTOSPECIALA
|1
|CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI
|1
|CONFECTIONER ÎMBRACAMINTE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI, DUPA COMANDA
|2
|CONFECTIONER ÎMBRACAMINTE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI, DUPA COMANDA
|10
|CONFECTIONER, PRELUCRATOR ÎN INDUSTRIA TEXTILA
|1
|CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE
|3
|CONTROLOR POARTA
|1
|CROITOR
|1
|CROITOR
|4
|CURELAR, CONFECTIONER HARNASAMENTE
|2
|DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR)
|3
|ELECTRICIAN AUTO
|1
|ELECTRICIAN CONSTRUCTOR MONTATOR APARATAJ SI CABLURI DE JOASA TENSIUNE
|2
|ELECTRICIAN CONSTRUCTOR MONTATOR APARATAJ SI CABLURI DE MEDIE SI ÎNALTA TENSIUNE
|2
|ELECTRICIAN MONTARE SI REPARATII LINII ELECTRICE AERIENE
|3
|ELECTROMECANIC
|3
|ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE
|3
|FEMEIE DE SERVICIU
|1
|FEMEIE DE SERVICIU
|2
|FIERAR BETONIST
|2
|ÎNCARCATOR-DESCARCATOR
|2
|INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE
|1
|INGINER ELECTROENERGETICA
|1
|INGINER ELECTROMECANIC
|3
|INGINER ELECTROTEHNIST
|3
|INGINER MASINI HIDRAULICE SI PNEUMATICE
|3
|INGINER MECANIC
|3
|INGINER NAVIGATIE
|3
|LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI)
|3
|LUCRATOR COMERCIAL
|1
|LUCRATOR COMERCIAL
|1
|LUCRATOR COMERCIAL
|5
|LUCRATOR COMERCIAL
|20
|LUCRATOR COMERCIAL
|20
|LUCRATOR COMERCIAL
|4
|LUCRATOR COMERCIAL
|2
|LUCRATOR COMERCIAL
|1
|LUCRATOR OPERATIV PENTRU AUTOCOMPACTOARE
|1
|MANAGER RESURSE UMANE
|1
|MANIPULANT MARFURI
|5
|MANIPULANT MARFURI
|2
|MANIPULANT MARFURI
|2
|MANIPULANT MARFURI
|2
|MANIPULANT MARFURI
|5
|MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA
|10
|MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST)
|1
|MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST)
|3
|MECANIC AUTO
|1
|MECANIC MASINI AGRICOLE
|1
|MONTATOR SUBANSAMBLE
|5
|MONTATOR SUBANSAMBLE
|2
|MONTATOR SUBANSAMBLE
|10
|MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR
|5
|MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR
|6
|MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR
|20
|MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE
|3
|MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE
|4
|MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE
|50
|MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE
|3
|MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE
|6
|MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR
|5
|MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR
|5
|MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR
|5
|MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR
|2
|MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR
|1
|MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET
|2
|MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET
|1
|MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET
|4
|MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET
|2
|MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET
|1
|MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET
|2
|MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE
|3
|MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE
|2
|MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE
|10
|MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE
|2
|OPERATOR BOBINATOR-DUBLATOR
|2
|OPERATOR LA FABRICAREA PRODUSELOR CONGELATE DE PATISERIE SI PANIFICATIE
|2
|OPERATOR LA MASINI DE TRICOTAT CIRCULAR
|5
|OPERATOR LA UTILAJE DE REABILITARI CONDUCTE SUBTERANE
|1
|OSPATAR (CHELNER)
|1
|PARCHETAR
|3
|PATISER
|1
|PATISER
|2
|PAVATOR
|5
|PAZNIC
|2
|PAZNIC
|2
|PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE
|3
|SAPATOR MANUAL
|6
|SOFER AUTOBUZ
|5
|SOFER AUTOBUZ
|5
|SOFER AUTOBUZ
|4
|SONDOR LA INTERVENTII DE SONDE
|1
|SONDOR LA INTERVENTII DE SONDE
|2
|TEHNICIAN ANALIST CALITATE
|2
|TEHNICIAN COTATOR CALITATE
|1
|TEHNICIAN ELECTROMECANIC
|3
|TEHNICIAN MASINI SI UTILAJE
|1
|TEHNICIAN MASINI SI UTILAJE
|3
|TEHNICIAN MECANIC
|3
|TEHNICIAN MENTENANTA MECANICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE
|3
|TEHNICIAN TOPOMETRIST
|1
|TEHNICIAN-OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI
|1
|VÂNZATOR
|2
|VÂNZATOR
|4
|VÂNZATOR
|3
|VÂNZATOR
|1
|VÂNZATOR
|4
|VÂNZATOR
|1
|VÂNZATOR
|1
|ZIDAR PIETRAR
|3
|ZIDAR ROSAR-TENCUITOR
|3
|
TOTAL
|529