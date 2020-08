Legea carantinei, atacată din nou la CCR – Orban: „E un atac împotriva intereselor României”

Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, că Avocatul Poporului a atacat din nou legea carantinei și izolării la CCR, scrie Digi24.

„După ce trei săptămâni nu am avut nicio posibilitate de a lua măsuri de tratare sub supraveghere medicală sau de izolare, sau de carantinare a pacienților diagnosticați ca fiind pozitivi, mii de cetățeni diagnosticați pozitiv, pe lângă asta nu am avut posibilitatea să luăm nicio măsură pentru a putea izola persoanele de contact ale fiecărei persoane diagnosticate pozitiv, după ce s-a văzut ce efecte grave, dramatice, a avut lipsa cadrului legislativ, Avocatul Poporului recidivează și atacă și o lege care a fost adoptată și de Parlament în urma deciziei CCR, tot la sesizarea Avocatului Poporului.

Deja lucrurile se îndreaptă într-o direcție pe care personal eu nu o înțeleg iar pesistența asta de a ataca legi fundamentale care permit Guvernului și autorităților sanitare să se lupte împotriva epidemiei, să protejeze sănătatea și viața oamenilor, mie îmi pare deja un atac împotiva intereselor fundamentale ale României”, a afirmat șeful Executivului.

Motivul sesizării inițiale depuse de Avocatul Poporului

Avocatul Poporului a atacat la Curtea Constituţională, la începutul lunii iunie, articolele din legea privind starea de alertă prin care se stabilesc contravențiile și amenzile pentru încălcarea legii. De asemenea, Avocatul Poporului a contestat și articolul prin care Parlamentul aprobă starea de alertă instituită prin hotărâre de guvern.

CCR a stabilit că Parlamentul nu poate decide asupra Hotărârii privind instaurarea sau prelungirea stării de alertă. De asemenea, judecătorii au stabilit că instituirea, prin ordin al ministrului Sănătății, a carantinei pentru persoanele care intră pe teritoriul României din zonele afectate este neconstituțională.

