Noul concept în materie de evenimente și distracție la Sibiu – Backyard Summer Garden

Inventatorii celui mai în trend concept în materie de distracție și party-uri în Sibiu, au creeat cea mai frumoasă și potrivită locație pentru evenimente private, cât și publice. Fie că este vorba de nunți, botezuri, aniversări, petreceri de copii sau evenimente publice precum seri tematice, show-uri, Backyard Summer Garden este locul potrivit.

De la o petrecere privată în curtea casei în anul 2014, la care au participat peste 100 de persoane, cei de la Backyard și-au dorit să le ofere și sibienilor un concept nou în materie de distracție.

The Home of Backyard

Muzică bună și atmosferă de neuitat, au fost liniile după care aceștia s-au ghidat în organizarea tuturor petrecerilor. ’’Numărul sibienilor care au luat parte la petrecerile Backyard a crescut de fiecare dată, iar noi am încercat să ne ridicăm la nivelul așteptărilor lor. Dj-ii care au întreținut atmosfera, dar și locațiile în aer liber, au făcut ca Backyard Party să fie unul dintre cele mai așteptate evenimente ale verii în oraș’’, spun cei de la Backyard. ’’Acum, crescând împreună cu voi toți, Backyard are și o casă a ei – The Home of Backyard, mai exact. Conceptul l-am dus și mai departe de atât și am pregătit pentru voi Backyard Summer Garden. Locația este în aer liber, în inima naturii, așa cum bine știți că am obișnuit să facem – mereu aproape de ceea ce înseamnă libertate’’, mai explică aceștia.

Alegeți Backyard Summer Garden

Pornind de la aceeași idee, inițitorii proiectului Backyard, au creat o locație pretabilă atât pentru evenimente private, cât și publice. Astfel, indiferent de dorințe, stil, concept sau tematică, locația este la dispoziția tuturor pentru a petrece cât mai multe momente importante din viața voastră împreună. Fie că este vorba de nunți, botezuri, aniversări, petreceri de copii sau evenimente publice precum seri tematice, show-uri, Backyard Summer Garden este răspunsul la întrebările voastre. ’’Evenimentele în cadrul locației sunt organizate conform noilor reglementări COVID-19, luând în considerare în primul rând siguranța și sănătatea clienților. Locația noastră dispune de tot ceea ce înseamnă măsuri de siguranță de distanțare socială, personal pregătit și instruit în ceea ce privește igienizare și servicii calitative oferite, dezinfectarea spațiilor pe toată perioada evenimentelului și produse de igienizare și dezinfectare la dispoziția clienților’’, mai spun cei de la Backyard. Așadar, vă așteptăm cu mare drag la Backyard Summer Garden ca să ne cunoaștem mai bine și să ne bucurăm în siguranță de fiecare moment în parte. Mai multe detalii găsiti pe Facebook – Backyard. Puteți să sunați și la numărul de telefon 0743272597.