Testul Covid-19 poate fi făcut acasă – Care sunt prețurile

Testele pentru a depista dacă pacienţii au dezvoltat imunitate la noul coronavirus încep să se prefigureze ca o adevărată industrie, importatorii acestor produse promovându-le în mediul online, dar şi în rândul farmaciştilor şi al distribuitorilor.

Preţurile variază între 50 şi 138 de lei, potrivit ofertelor analizate de ZF, iar procedura este similară cu cea de la testele pentru glicemie sau pentru sarcină, anunță Mediafax.

„Le-am luat şi noi pentru că am avut solicitări, nu prea se găsesc deocamdată. Tipul acesta de boală produce efecte la nivel psihologic, în momentul în care afli de cineva că are coronavirus, ajungi să mimezi şi tu simptomele. Cred că vor fi mulţi care au dubii şi vor încerca testele. Cred că pentru o perioadă va fi o explozie a interesului pentru testele acestea. Testul va costa 70 de lei în medie‚“ a spus Paul Negoiţă de la Iris Pharm pentru ZF.

El a menţionat că procedura este asemănătoare cu cea de la testele pentru glicemie, iar iniţial a achiziţionat doar cinci seturi de teste, care are fiecare 25 de astfel de teste rapide.

De la debutul pandemiei de coronavirus, la nivel mondial au apărut mai multe tipuri de teste, folosite şi în prezent. Pentru a diagnostica prezenţa virusului se folosesc testele PCR, cu cel mai mare grad de accurateţe, de circa 99%, care se recoltează din nas şi gât, iar rezultatul vine în circa 6-8 ore. Sunt şi teste mai rapide de diagnosticare, însă acurateţea acestora scade la jumătate faţă de cele PCR.

Pentru a vedea dacă pacienţii au făcut virusul şi au dezvoltat anticorpi după ce infecţia a trecut, se folosesc testele serologice, pe bază de probă de sânge, care identifică prezenţa sau lipsa anticorpilor pentru noul virus.

Testele rapide se numesc Core tests şi au o acurateţe de 97% la depistarea anticorpilor de Covid-19. Preţul pentru un astfel de test este de 50 de lei.

