Costel Murgoci candidatul Pro România la Primăria Agnita

Costel Murgoci, viceprimarul orașului Agnita, s-a alăturat echipei PRO România!

Cu o solidă experiență politică și administrativă, Murgoci candidează din partea partidului pentru funcția de primar al localității si este convins că, alături de PRO România, va avea forța necesara pentru a dezvolta si moderniza orașul Agnita. Costel Murgoci are 55 de ani și a absolvit Institutul Politehnic București. Un bun gospodar, este căsătorit și locuiește de 16 ani în Agnita, perioada in care s-a implicat permanent in viața comunității.

Cu entuziasm si încredere Costel Murgoci a declarat:“Am fost și voi rămâne întotdeauna un om de centru-stânga, aproape de nevoile tuturor, de aceea am ales PRO România, unde am găsit mulți oameni tineri, dinamici, buni profesioniști, care prin gradul lor de implicare ne pot oferi garanția că acest partid poate asigura viitorul stângii românești. Datorită acestor motive am hotărât să mă alătur acestei echipe, cu sprijinul căreia să pot contribui la dezvoltarea comunității în care am ales să trăiesc și să îmi cresc copiii. Îi mulțumesc, totodată, președintelui PRO România Sibiu, Petru Florea, pentru încredere și susținere, aceste calități contribuind la decizia mea de a candida din partea PRO România”.

Liderul PRO România Sibiu, Petru Florea, candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Sibiu, declară: “Sunt onorat că domnul viceprimar Costel Murgoci a decis să facă parte din PRO România. Dovedim încă o dată, că PRO România Sibiu aduce împreuna oameni competenți, profesioniști, deosebit de valoroși în comunitățile lor, fiind implicați în proiecte de succes. Sunt convins de reușita lui Costel Murgoci în Agnita și îl asigur de toată susținerea mea și a PRO România Sibiu în inițiativele si proiectele ce vor urma.

Vă invit să fiți alături de #PRO Agnita !”