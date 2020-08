Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu: “RESPECTUL PENTRU MEDIU NU ESTE O LOZINCĂ, CI PRINCIPIUL ACȚIUNILOR NOASTRE”

Președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, explică importanța fundamentării deciziilor locale pe aceleași principii care conturează și viziunea europeană.

“Este esențial să fim cât mai aproape de logica europeană și să ne bazăm deciziile pe aceleași idei. Vom putea, prin asumarea la timp a principiilor care stau la baza direcțiilor europene si prin conturarea cadrului normativ local, să reducem riscul neîndeplinirii obligațiilor” – spune Daniela Cîmpean, candidat pentru un nou mandat în fruntea Consiliului Județean Sibiu.

“A fost lansat PACTUL VERDE EUROPEAN , o veritabilă foaie de parcurs care cuprinde obligațiile și instrumentele de finanțare spre o economie prietenoasă cu mediul, una care nu țintește doar bunăstarea zilei de mâine, ci prosperitate pe termen lung. Dorința mea este ca județul Sibiu să fie între primele regiuni din Europa care pune în practică PACTUL VERDE EUROPEAN PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ prin masuri concrete, locale”, spune Daniela Cîmpean.

Președinta Consiliului Județean Sibiu afirmă că dezvoltarea în acord cu politicile Uniunii Europene poate reprezenta un avantaj major. Daniela Cîmpean este membru în Comitetul European al Regiunilor, poziție din care a fost mereu în contact cu tipul de abordări susținute de Uniunea Europeană pe principalele direcții de acțiune.

,, Deși, ca în toate domeniile, procesul este perfectibil, în realitate suntem între primele județe din România în care funcționează colectarea selectivă. Încet, dar sigur, media noastră de reciclare crește an de an și se situează peste media națională. În plus, suntem astăzi mult în fața altor județe care abia acum demarează revizuirea Planului Județean de Gestiune a Deșeurilor – documentul nostru este realizat și aprobat de consilieri”- afirmă președinta Consiliului Județean Sibiu.

Daniela Cîmpean amintește și că administrația județeană sibiană este printre puținele autorități publice din România care a implementatat decizia europeană privind interzicerea plasticului.

“Am avut alături colegi pasionați de protejarea mediului, precum Adrian Bibu, directorul Sălii Transilvania. Împreună cu el și cu alți activiști din domeniu ne-am asumat rolul de instituție județeană #fara plastic”- amintește Daniela Cîmpean.

Referitor la adapatarea Planului Județean de Gestiune a Deșeurilor , aceasta este o condiție pentru accesarea de noi fonduri europene. Documentul a primit aprobarea Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu și a fost, asadar, recent, adoptat prin vot de consilierii județeni.

“Am avansat mult în pregătirea unei noi cereri de finanțare. Vrem să atragem fondurile necesare care să ne mențină la standardele europene în acest domeniu.

Planul trasează pașii pe care îi avem de parcurs în perioada 2020-2025 pentru a produce mai puține deșeuri, pentru a valorifica acele materiale ce pot fi reciclate dacă se colectează selectiv și pentru a reduce cantitățile de deșeuri pe care le depozităm la groapă. Consiliul Județean Sibiu are în derulare documentațiile necesare pentru a accesa fonduri disponibile în cadrul Planului Operațional de Infrastructură Mare (POIM) pentru investiții prin care să modernizăm sistemul de colectare, să eficientizăm stațiile de sortare și compost din județ și să introducem noi tehnologii care să ne ajute să ne îndeplinim țintele de mediu și să nu poluăm”- explică Daniela Cîmpean.

În noua abordare a Consiliului Județean Sibiu apar, in premieră în toate localitățile urbane asa-numitele Centre de aport voluntar (CAV) care vor prelua de la populație deșeurile din construcții și demolări, deșeuri voluminoase (ex. obiecte de mobilier), deșeuri periculoase, electrice și electronice și alte tipuri de deșeuri speciale, scăzând astfel șansele ca ele să fie aruncate la întâmplare, uneori chiar în natură.

De asemenea, Consiliul Județean Sibiu urmărește realizarea unei instalații de tratare mecano-biologică cu digestie anaerobă cu tehnologie de vârf. Utilizarea acesteia va conduce la indeplinirea obligatiei trasate la nivel european de a nu mai depozita deșeuri care nu au fost tratate înainte și de a reduce cantitatea de deșeuri depuse la groapă. Se va obține material fertilizant (compost), material pentru valorificare energetică și biogaz care se va utiliza pentru alimentarea instalațiilor proprii din cadrul sistemului de gestiunea deșeurilor.

Daniela Cîmpean susține, de asemenea, în viitorul său mandat reducerea consumurilor de resurse greu regenerabile în instituțiile publice.