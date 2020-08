Turiști abandonați prin aeroporturi și rămași fără vacanțe – Efectul gafei introducerii Spaniei pe lista galbenă

Autorităţile de la noi din țară se joacă cu nervii românilor aflaţi în Spania, dar şi cu banii acestora. Guvernanții au introdus pentru zece ore peninsula iberică pe lista galbenă, timp în care oamenii au pierdut avioane şi vacanţe.

Unii şi-au scurtat călătoriile, iar alţii au plecat spre casă cu autocare de teamă că vor intra în carantină. La nivel înalt, situaţia se vede altfel: nu a fost niciun haos, anunță observator.tv.

Una dintre miile de victime ale deciziei INSP de a introduce preţ de câteva ore Spania pe lista ţărilor galbene este Andreea, care era în peninsulă în vacanţă.

’’Aveam biletul de întoarcere abia pe 20 August. Bineînţeles, când am auzit că o să se anuleze zboruri, că se stă în carantină şi am decis să mă întorc acasă. Practiv, am făcut nişte eforturi destul de mari şi de bani şi de timp. Abia după ce am aterizat sau eram în avion mi-a spus cineva că s-a anulat totul. Mi s-a părut ca o glumă proastă’’, spune Andreea Secrieriu, turistă.

La Ambasada României în Spania s-au primit zeci de telefoane, iar pe pagina de Facebook a ambasadei s-au scris mai bine de o mie de comentarii.

„Câtă incompetenţă, Dumnezeule! Să pui pe drumuri şi să înnebuneşti atâta populaţie. Am avut noroc să nu anulez zborul de sâmbătă pentru România, că de schimbat nu aveam nicio şansă”, a fost de părere un turist român.

Ba chiar a fost făcută şi o petiţie online, iar mulţi dintre cei afectaţi au spus că vor face plângeri.

„Sunt de părere că în cazul de faţă, ceea ce au putut face cei de la Institutul Naţional de Sănătate Publică fără nicio explicaţie plauzibilă, reprezintă o bătaie de joc şi o lipsă de respect faţă de cetăţenii acestei ţări, care au fost puşi pe drumuri de sute de kilometri sau care şi-au anulat zborurile şi vacanţele din cauza unei greşeli”, se arată într-un comentariu pe petitieonline.com.

Sorin Mierlea, preşedinte InfoCons: Nu toţi fac sesizări, dar cei care au făcut reclamaţii, şi-au recuperat atât daunele materiale, cât şi morale.

Situaţia fără precedent nu a afectat doar programul turiştilor, ci şi al zborurilor, care acum trebuie reluate. Procedura, însă nu este deloc simplă.

După anunţul Institutului Naţional de Sănătate Publică, companiile aeriene s-au împărţit în două: cele care s-au conformat imediat şi au anulat toate zborurile către şi dinspre Spania, dar care au regretat apoi decizia şi cele care au stat puţin pe gânduri şi bine au făcut. Asta pentru că Spania a fost reintrodusă pe lista ţărilor verzi după doar câteva ore. Cei cărora le-a fost totuşi anulat zborul, au primit un e-mail în care li se spunea că le-a fost alocat un alt zbor zilele următoare.

Acesta a fost şi cazul Teodorei Nicolae, care de frică să nu rămână în Spania, şi-a cumpărat imeditat bilete de autocar. ’’Rezervasem iniţial nişte bilete de autocar pentru că trebuie să ne întoarcem în ţară la muncă, am venit în vizită la copii. Probabil Dumnezeu vrea să prelungum cu 5 zile vizita la copii’’, spune Teodora.

Practic, oficialii au schimbat peste noapte procedura de a include sau exclude din lista galbenă o ţară. Hotărârea va fi luată nu de institul naţional de sănătate publică aşa cum era până acum ci de Comitetul Naţional pentru Situaţii de urgenţă, după ce sunt analizate toate implicaţiile socio-economice.