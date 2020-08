Cel mai bun termosemineu pe lemne?! De ce HOXTER?

Atunci cand cauti o sursa pentru incalzirea intregii locuinte, cu siguranta ca doresti sa gasesti cea mai buna varianta. Pentru ca un semineu pe lemne, o soba sau o centrala pe lemne, ori un termosemineu il construiesti doar o singura data si vrei sa te tina cat mai mult timp!

De aceea vrem sa iti prezentam una dintre cele mai bune solutii pentru incalzirea casei tale: termosemineul HOXTER! Conform distribuitorului national PEFOC, nu exista furnizor mai bun decat Hoxter la nivel european, adica o alta companie care sa furnizeze termoseminee de un nivel atat de ridicat! In urmatoarele randuri vei afla si de ce:

HOXTER este o companie puternica, dar si un brand care are deja un renume cu rasunet la nivel european, diferentiindu-se de competitorii de pe piata termicelor, promovand:

-Produse, accesorii si servicii de top – focare de o performanta si fiabilitate dintre cele mai bune

–Calitate in micile detalii (samota, vopsea, sticla, suruburi, racordare la cos de fum etc.)

–Consum redus de combustibil, etanseitate ridicata, durabilitate mare in timp

–Functionalitate si estetica la un nivel foarte inalt.

Termosemineele Hoxter premium, pe langa impactul vizual al focului, ofera si posibilitatea incalzirii eficiente a apei menajere sau in calorifere. Racordarea acestuia la boiler va duce economie si eficienta maxima in locuinta. Atentia la detalii si accentul pe o functionalitate cat mai perfecta a produselor, bazata nu doar pe pareri, ci pe teste si certificate riguroase, le fac sa fie nu doar niste produse de lux, ci printre cele mai de top la nivel mondial in privinta calitatii. Datorita faptului ca au un volum mare de apa, incaperea unde sunt amplasate nu se supraincalzeste, iar confortul termic se va regasi in toata casa.

Alege termofocarul Hoxter si te vei bucura de o multitudine de avantaje printre care: calitate superioara, pierderi mai mici de combustibil, samota cu densitate mai mare, ardere direct pe vatra, sticla dubla. Compania Hoxter si-a impus producerea unor produse care sa functioneze o viata intreaga, iar componenetele consumabile pot fi schimbate din exterior fara a strica hota semineului.

Fata de un termosemineu clasic, modelul de la Hoxter vine cu o serie de imbunatatiri sau extrase, care il individualizeaza si il ridica la un nivel superior fata de sursele de incalzire ale altor producatori (termofocare, soba pe peleti, semineu pe gaz, etc.)

In primul rand, termofocarele sunt dotate cu sticla dubla Schott, ce imbunatatesc calitatile izolatiei usii si reduc cantitatea de caldura radiata in camera prin usa. Sticla dubla ofera siguranta unei mai bune izolari, crescand astfel temperatura medie de ardere a focarului cu 120 grade Celsius. Acest lucru influenteaza pozitiv calitatea arderii si permite folosirea caldurii intr-un mod mai eficient. Mai mult, Hoxter este prima compania din lume care a introdus pe piata sticla dubla la focare pe colt, inca din 2012.

In al doilea rand, acestea sunt confectionate din materiale de calitate ridicata. Sunt vopsite cu vopsea ecologica termorezistenta UHT-Hydro, cu rezistenta la temperaturi ridicate si la deteriorari. La exterior, sunt fabricate din otel rezistent la temperaturi inalte pe durata lunga de timp, iar in interior, sunt captusite cu samota cu densitate de 2000 kg/mc si o rezistenta de pana la 1200º C.

Apoi, un termosemineu premium Hoxter vine cu un kit de siguranta standard inclus: o supapa de descarcare termica (pentru serpentina de siguranta), o supapa de presiune (de 2,5 bari), un ventil de aerisire si o perie de curatat schimbatorul de caldura.

Nu in ultimul rand, termosemineele de la Hoxter sunt insotite de garantie premium pe consumabile (cum sunt: sticla dubla sau samota interiora de captusire), indiferent de culpa sau incident, astfel incat tu sa poti fi asigurat de calitate si o functionalitate la nivel inalt mult timp, asa cum face un hornar Sibiu pentru serviciul pe care il ofera cosului de fum sau hornului.

Asadar, capacitatile tehnice privind termosemineele Hoxter raspund cerintelor unui sistem modern de incalzire. Importanta si eficienta producerii de apa calda poate fi comparata cu centralele de gazificare a lemnului. Sticla dubla reduce semnificativ pierderile de caldura de pe usa, determinand astfel cresterea productiei de apa calda. Schimbatorul de apa calda asigura eficienta maxima si absoarbe pana la 70% caldura dintr-un ciclu de ardere, dar si caldura emanata prin peretii focarului. Izolatia termica este o alta imbunatatire ce previne pierderile de caldura are termofocarelor. Aceasta solutie imbunatateste aportul de apa incalzita la 80%. Daca vei cauta cel mai bun semineu pe lemne, nu uita sa iei in calcul si termofocarul Hoxter!

In final, iti lasam un clip in care vei putea observa cum functioneaza un termosemineu HOXTER, cu ardere perfecta si curata, fara ca sticla sa se afume, in conditii si parametri optimi: