FOTO: Coșmar pentru proprietarii apartamentelor din cel mai luxos bloc din Sibiu – Lucrări de mântuială pe bani mulți

Au plătit o căruță de bani, visând la locuința perfectă. Acum locuiesc în cel mai „luxos” bloc din Sibiu, singurul din oraș cu piscină pe acoperiș, însă nemulțumirile nu încetează să curgă. Deși lucrările ar fi trebuit să se termine în urmă cu aproximativ un an, nici până în prezent proiectul nu a fost finalizat. Mai mult decât atât, proprietarii apartamentelor spun că, pe parcurs, locuințele s-au deteriorat, iar asta din cauza lucrărilor de mântuială.

Blocul de pe strada Doamna Stanca, construit chiar la granița dintre Sibiu și Șelimbăr, pare, la prima vedere, cea mai luxoasă clădire din zonă. Cu parcare subterană, cu piscină pe acoperiș… Practic, o locuință ca în filme. Numai că, după spusele proprietarilor apartamentelor din bloc, lucrurile nu sunt atât de roz precum par la exterior. Proprietarii celor 22 de apartamente sunt extrem de revoltați și au ajuns la capătul răbdării, iar asta din cauză că lucrările nu par să se mai sfârșească. Proiectul ar fi trebuit să fie finalizat în luna august a anului trecut însă, chiar și în prezent, mai este de lucru.

Nemulțumirile curg. Proprietarii se plâng de lucrările de „mântuială”

„Dezvoltatorul nu a mai continuat lucrările, desi toate apartamentele au fost achitate integral. Blocul este însă sub orice critică. Nu avem un sistem de securitate, la piscină dacă te duci poți să cazi de la înălțime oricând, fiindcă nu e pusă peste tot sticla care trebuia să împrejmuiască blocul. Piscina funcționează doar fiindcă s-au implicat vecinii. Nu a finalizat-o dezvoltatorul, ci proprietarii. Casa scării e groaznică, la subsol sunt garajele, acolo unde fiecare proprietar a dat 4.000 de euro pentru un loc de parcare, dar e sub orice critică, că nu poți parca acolo. Pentru locul de parcare teran s-a plătit 3.000 de euro. La subsol trebuia să primim și boxe. Deocamdată e doar un coridor acolo. Vecinii și-au mai pus bicicletele acolo, dar nu e nimic amenajat. Sunt multe probleme și la izolație și la sistemul de iluminat. Au lăsat locuri libere, s-au gândit să nu mai pună led-uri… Fiindcă costă mii de euro. Balcoanele, foarte multe dintre ele, pentru că nu au făcut bine izolarea, au igrasie, iar tencuiala, la fel, sub orice critică. Siguranța lipsește, nu aveam interfon la bloc, deci oricine poate intra”, spune Lucian Gaidarji, proprietarul unui apartament în blocul luxos.

Metrul pătrat în blocul luxos a costat, în anul 2018, nu mai puțin de 1.000 de euro. Oamenii s-au așteptat să primească o lucrare de calitate în schimbul acestor bani. „E păcat, fiindcă a costat mult un apartament aici. El a fost predat la gri, dar fiecare apartament are probleme. Eu am plătit 1.000 de lei pentru un apartament să dau cu glet după ei, și în alt apartament 8.000 de lei pentru același lucru, fiindcă problemele sunt diferite. Au turnat cu o mașinărie și au acoperit și prizele. Vă dați seama că a trebuit să fac eu din nou acolo… Nimeni nu a mai stat după ei unde a găsit probleme”, mai spune Lucian Gaidarji.

Dezvoltatorul spune că lucrările continuă

Reporterii Ora de Sibiu au cerut un punct de vedere și din partea dezvoltatorului blocului.

„S-au făcut lucrările în continuare. Mai sunt, într-adevăr, detalii care nu sunt finalizate, dar care urmează să fie terminate în perioada următoare. Am acumulat întârzieri din anumite considerente. Dar s-a lucrat, drept dovadă anul acest s-a terminat acoperișul, la piscină s-a lucrat, acolo s-a pus becul. Sunt în continuare patru sticle lipsă, care nu ne-au fost furnizate, deși noi am făcut plata. Dar sunt probleme care se rezolvă”, a declarat, pentru Ora de Sibiu, Daniel Kurtman, administratorul firmei care a dezvoltat proiectul de pe strada Doamna Stanca.

În ceea ce privește parcarea subterană, administratorul firmei care a dezvoltat proiectul spune că oamenii își pot parca mașinile acolo. „Se pot parca mașinile. Într-adevăr parcarea nu este încă marcată, dar lucrurile sunt evidente”.

Dezvoltatorul spune că sunt lucrări care trebuie făcute și care se vor face. „Noi suntem prinși în această perioadă, din păcate. Și situația cu coronavirusul ne-a dat peste cap cu lucrările, dar aceasta nu este o scuză, ci doar o explicație. Lucrările vor continua”, a mai spus acesta.