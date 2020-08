Ghid de shopping în siguranță la mall – Promenada Sibiu vine cu un set de reguli importante

După o perioadă extinsă de stat acasă, societatea a pășit într-o nouă normalitate, în care experiența offline la cumpărături este din nou accesibilă. Acum fiecare sesiune de shopping aduce ceva în plus față de bucuria de a redescoperi în vitrine inspirația pentru ținutele de vară care să nu treacă neremarcate: responsabilitatea.

Pentru că toată lumea să profite din plin de sezonul de reduceri, Promenada Sibiu a pregătit o serie de recomandări, pentru o experiență de shopping în siguranță.

1. Kit de shopping în siguranță

Orice sesiune de cumpărături este pregătită înainte de a pleca de acasă: asigură-te că ai mereu cu tine cel puțin o mască de protecție, un gel dezinfectant, sacoșa ta preferată din pânză și lista de cumpărături.

În această vară cel mai trendy accesoriu este masca: cele reutilizabile cu un design cool pot da un twist ținutei tale, pe care o vor scoate din anonimat. Nu uita să le speli la o temperatură înaltă și să le calci înainte de fiecare utilizare, pentru a le igieniza complet!

Și gelul dezinfectant este „must have”-ul verii. Dacă la mall vei găsi un dispenser cu dezinfectant la fiecare pas, în mijloacele de transport în comun situația nu stă chiar așa. Pentru siguranța ta și a celor din jur, te încurajăm să îți dezinfectezi mâinile după ce atingi suprafețele expuse. Dacă la Promenada Sibiu a fost triplată frecvența dezinfectării suprafețelor, în spațiile deschise ești pe cont propriu.

De asemenea, nu uita să ai mereu la îndemână sacoșa ta preferată reutilizabilă! Natura îți va fi recunoscătoare și, în această perioadă, sunt chiar mai sigure, deoarece tu te asiguri că le-ai igienizat corespunzător după fiecare folosire!

2. Regulile de distanțare pentru cumpărături în siguranță

Deși cumpărăturile sunt mai fun când mergem cu gașca de prieteni, sezonul acesta se poartă shopping-ul individual. De asemenea, pentru a evita aglomerațiile, urmărește traseele care au fost deja marcate în centrul comercial. Știm că distanțarea nu este frumoasă, dar e sănătoasă!

3. Reduceri pentru outfiturile pe care le așteptai

Știm că îți dorești să vezi dacă îți vine mai bine rochia galbenă sau cea pe albastru, dar, de îndată ce le-ai probat și vezi că amândouă sunt perfecte, decizia este și mai grea. Vestea bună este că suntem în plin sezon de reduceri și probabil că le vei putea lua pe amândouă, dar și tricoul acela cu paiete pe care ți-l doreai deja de ceva vreme. Înainte de a da o raită prin magazine, gândește-te la piesele de care ai nevoie și caută inspirația pentru noile outfituri. Acum este cel mai bun moment pentru un refresh al garderobei.

Promenada Sibiu te așteaptă cu reduceri de până la 75%, la o gamă variată de magazine, dintre care amintim: US Polo, Tommy Hilfiger, Benvenuti, Tom Tailor, Kultho, Bigotti și multe altele. Lista completă o puteți găsi pe site-ul Promenada Sibiu sau pe pagina de Facebook.

4. Plățile cu cardul sunt noua modă

Din motive de igienă, vara aceasta ieșim la shopping cu cardul sau telefonul!

5. Folosirea liftului și a toaletelor în siguranță

Pare că liftul și toaletele au devenit factor de stres, din cauză că sunt spații mai mici, dar dacă respecți regulile le poți folosi fără grijă. În lift, păstrarea distanței față de cei din jur este obligatorie, iar accesul este restricționat la maximum două persoane. Dacă te grăbești, poți folosi fără griji scările rulante și poți fi sigur că balustradele sunt dezinfectante frecvent. Dacă ajungi în dreptul toaletelor, profită de faptul că sunt aproape chiuvetele și fă o pauză pentru a te spăla pe mâini cu apă și săpun, pentru cel puțin 20 de secunde.

6. Un moment de relaxare pe terasă

După o sesiune de shopping, un moment de respiro la terasă este binevenit. Pe terasa Promenada Sibiu experiența de relaxare se petrece în deplină siguranță: suprafețele sunt dezinfectate constant, mobilierul a fost amplasat respectând regulile de distanțare, iar la mese pot lua loc împreună maximum patru persoane în același timp. Personalul, echipat cu mască și mănuși este pregătit să își ofere cere mai delicioase preparate și băuturi răcoritoare. De asemenea, te poti bucura de ofertele pregatite special pentru tine, fie ca este un desert gratuit, o racoritoare sau pur si simplu un extra discount.

7. Dezinfectarea după shopping

După ce ai ajuns acasă, îți recomandăm să îți dezinfectezi încălțările, dar și produsele noi. Specialiștii ne avertizează că virusul poate rezista pe suprafețe câteva ore, în funcție de material, prin urmare o măsură de prevenție în plus nu strică sau, cum spun englezii, better safe than sorry!

Sănătatea și siguranța vizitatorilor noștri și a tuturor celor care își desfășoară activitatea în Promenada Sibiu sunt extrem de importante pentru noi, de aceea am implementat o serie de măsuri de prevenire, în linie cu recomandările autorităților, astfel încât să vă simțiți permanent în siguranță când ne treceți pragul.

Promenada Sibiu a primit certificarea internațională pentru măsurile de prevenție Covid-19 implementate în cadrul centrului comercial. Obținerea acestei acreditări este dovada că funcționăm în conformitate cu standardele sanitare internaționale și le oferim clienților noștri o experiență de shopping în siguranță.