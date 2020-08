Esti din Sibiu? Și tu meriți un șemineu de calitate fără intermediari sau adaosuri astronomice la preț!

⇓ Ascultă știrea ⇓

Pana acum cativa ani, achizitia si montajul unui semineu formau un proces greoi, lung si complicat, realizat prin intermediari locali de semineuri, fapt ce adauga costuri suplimentare doritorilor de foc si caldura la ei acasa. Dar, astazi, lucrurile s-au simplificat esential!

Astfel, chiar daca inflatia a crescut, iar manopera in orice domeniu este mult mai ridicata, pretul unui semineu a scazut simtitor – cu pana la 30 % la multe modele. De exemplu, un semineu care acum 10 ani costa 3000 lei, astazi il poti achizitiona cu 2290 lei, iar o placa pentru izolarea focarului pe care o luai cu 100 lei, o poti avea astazi cu 69 lei! Cum e posibil?

Este adevarat – unul dintre cele mai bune sfaturi atunci când te-ai hotărât să-ți achiziționezi un șemineu pentru locuința ta este de a apela obligatoriu la o echipă de profesioniști cu experiență dovedită în domeniul termicelor și care să reușească să te ajute cu adevărat să ți-l montezi în condiții optime de funcționare, confort și siguranță. Dar procesul nu se incheie aici!

Misiunea specialiștilor din domeniul termic derivă din dorința de a oferi clienților, zi de zi, seminee de calitate verificată, servicii de montaj profesional sau o varietate întreagă de alte soluții alternative de încălzire, perfect adaptate de la situație la situație, livrate cu profesionalism și promptitudine, oriunde pe întreg teritoriul țării.

Echipa trebuie sa fie formată din experți impecabil instruiți tehnic și profesional, dispuși să pună la bătaie cu generozitate, implicare și devotament pe întreg procesul de selecție, montaj și distribuție, pentru a-ți livra, conform și la timp, dispozitivul de încălzire ales de tine: șemineu pe lemne, termosemineu, sobă tip șemineu, semineu electric alb sau pe bioetanol, etc., împreună cu toate materialele adiționale și accesoriile aferente.

Va oferim un exemplu de astfel de distribuitor national: PEFOC este printre puținele firme specializate din domeniu, care este capabilă să asigure zilnic din stocul propriu, fără alți intermediari și adaosuri astronomice de preț, produse și accesorii de calitate, importate de la producători de renume european, care au trecut testul timpului și al experienței pozitive în materie de soluții de încălzire de calitate superioară pentru interiorul casei sau chiar modele de semineu de gradina !

Totul trebuie sa mearga ceas! Promptitudinea si profesionalismul sunt cartile de vizita ale companiei! Satisfacția clienților este vitală și tocmai datorită acestui lucru, echipa este atent organizată, astfel încât, fiecare membru știe mereu ce are de făcut, începând de la personalul administrativ și până la cel auxiliar, care își desfășoară zilnic activitatea în depozitele proprii.

Din punct de vedere logistic, ei sunt pregătiți în fiecare moment să livreze produse și să asigure servicii de calitate superioară, oriunde în țară, ajutați și de rețeaua națională proprie de distribuitori, parteneri și meseriași – oameni cu zeci de ani de experiență în livrarea și montajul oricăror soluții de încălzire, pornind de la tradiționalul șemineu pe lemne, până la focare și sobe moderne pe gaz, bioethanol sau soba pe peleti, precum si cosuri de fum zidite sau cos de fum inox negru, care a cunoscut si el o scadere masiva de pret in ultimii ani!

Așa că, astazi este cel mai simplu sa treci de la scenarii direct la fapte și sa te gandesti serios la oportunitatea achiziționării unei soluții de încălzire alternativă, mai ales că ai la dispoziție o gamă variată de produse din care poti alege dispozitivul termic potrivit pentru tine!

Nicicand nu a fost la indemana ocazia ca sa te poți bucura în locuința de beneficiile confortului suprem, dar și de un element decorativ deosebit, de calitate premium și durată mare de viață, asa cum ti le ofera montajul unui semineu la tine acasa!

Dar acest segment evalueaza in fiecare an! BOMBA in domeniul seminee a aparut recent pe piata: este vorba de semineul modular prefabricat, care vine preasamblat (asemeni mobilei de tip IKEA) si pe care clientul si-l monteaza singur – simplu si rapid! Un astfel de semineu va fi viitorul in domeniul termic, va reprezenta dispozitivul termic cel mai cautat si mai apreciat, pentru ca e practic, simplu de pus in opera si fara a face santier la tine acasa! In plus, este mobil, in sensul in care, daca te muti la o noua locuinta, vei putea lua si semineul cu tine!

PEFOC este unul dintre liderii in domeniul termic care a contribuit la a crea clientilor finali conditii si preturi accesibile in privinta achizitiei si a montajului unui semineu sau pentru o soba pe lemne!