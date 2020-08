Patronii teraselor din Sibiu, nemulțumiți de noile măsuri – „Reacționăm pripit și abuziv. Cazurile COVID sunt în instituții, nu la terase”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Terasele din Sibiu se închid la ora 24.00, potrivit ultimei hotărâri a autorităților sibiene. Aflate oricum la limita supraviețuirii și fără profit, afacerile trebuie să iasă la liman și să găsească soluții pentru a ieși din criza în fața căreia se află. Patronii teraselor spun că această măsură nu a fost gândită și că majoritatea cazurilor de coronavirus din județ nu vin de la terase, ci din instituții și fabrici. Aceștia consideră că sunt „persecutați”, chiar dacă în tot acest timp au respectat cu strictețe toate regulile impuse.

„Nu facem profit, este un an de supraviețuire”

Proprietarii teraselor din Sibiu sunt nemulțumiți de noua hotărâre aprobată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, potrivit căreia, timp de 14 zile, terasele, cluburile și barurile vor fi deschise doar în intervalul orar 06:00 – 24:00. Patronii sibieni spun că în aceste luni de pandemie au fost oricum afectați financiar, afacerile fiind la „limita supraviețuirii”.

„Părerea mea despre această măsură nu poate fi decât una proastă. Clienții ies târziu din case, având în vedere că e vară. Lumea vine la ora 21-22 la terase. Noi trebuie să regândim tot, căci avem mulți angajați de plătit. Anul acesta oricum este unul de supraviețuire, fiindcă nu facem profit, ci doar cât să plătim angajații. Nu înțeleg de unde această măsură. Am avut multe controale, am respectat normele de distanțare. De ce să decizi să închidem la ora 24:00 când noi respectăm măsurile? Dacă lucrurile continuă așa, suntem nevoiți să reducem din personal”, spune Adrian Barbu, patron Cotton Pub.

„Cazurile COVID sunt în fabrici și instituții, nu vin de la terase”

Patronii din Sibiu sunt de părere că măsura închiderii teraselor la ora 24:00 „a fost luată doar de dragul de a o lua” și că majoritatea cazurilor de infectare cu noul coronavirus provin din fabrici, instituții publice și spitale.

„Părerea mea este că luăm decizii doar de dragul de a le lua. Toate cazurile noi sunt din fabrici, de la poliție, de la instituții. E o măsură care nu are de-a face cu prevenirea infectării. (…) Nu are nicio logică. Nu înțeleg de ce toate măsurile care se iau au legătură cu terasele. Reacționăm pripit și abuziv, pentru că 90% din cazuri sunt asimptomatice. Practic tu nu rezolvi nimic dacă închizi la ora 24. Dacă în Sibiu ar fi existat cazuri COVID provenite în urma unei petreceri cu 50 de persoane, toți fiind pozitivi, atunci da, se justifică. Dar din moment ce în două luni de zile nu am avut oameni confirmați după ce au ieșit la restaurant… Terasele încurcă?”, spune Radu Cristian, patron Play Off și JOYME Pub.

Proprietarii de terase mai spun că o astfel de măsură într-un oraș turistic nu este binevenită. „E o prostie să dai o astfel de hotărâre într-un oraș turistic. Nu ai cum să închizi la ora 24.00, lasă măcar până la ora 02.00. Vrei să atragi turiștii în oraș, dar îi trimiți în cameră la miezul nopții? (…) Am o curiozitate, potrivit anchetelor epidemiologice făcute de DSP, câte dintre aceste cazuri au legătură cu spațiul de alimentație publică? Toate cazurile sunt din instituții, fabrici, nu de la baruri și terase. Nu ai cum să limitezi programul, fiindcă măsura nu se justifică”, adaugă Adrian Barbu de la Cotton Pub.

Petrecerile capătă o altă formă – Încep în timpul zilei

Publicul din Sibiu este obișnuit să ia parte la petreceri doar după ora 22.00, iar în astfel de condiții, este greu să organizezi un eveniment. Christi Pinciu, unul dintre cei trei organizatori ai petrecerilor fenomen Backyard, spune că noua măsură luată de autorități îi afectează.

„Hotărârea de a închide terasele la miezul nopții ne afectează, fiindcă publicul din Sibiu obișnuiește să iasă din case abia după ora 21 – 22. Noi deschidem terasa la ora 19.00, iar în astfel de condiții este extrem de dificil. Ne vom gândi la alte soluții, probabil că vom deschide mai devreme și deocamdată vom funcționa așa”, spune Christi.

Noua măsură intră în vigoare în data de 15.08.2020, orele 00:00, și se aplică pentru o perioadă de 14 zile. Perioada poate fi prelungită prin hotărâre a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Sibiu.