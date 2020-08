Tehnologia No Frost nu e doar lapte și miere

De când nu ai mai auzit propoziția „trebuie să dezghețăm frigiderul la final de săptămână”? Odată cu apariția frigiderelor moderne, nu a mai fost nevoie să golim toate rafturile la un anumit interval de timp și să așteptăm cuminți ca interiorul să fie eliberat de pereții de gheață. Procesul era anevoios, dacă nu făceai acest lucru în timpul iernii, trebuia să-ți adaptezi alimentația, ca să nu strici alimentele din cauza căldurii.

Din fericire, aceste vremuri sunt la trecut, mulțumită în mare parte tehnologiei No Frost. Însăși ideea de a repeta obiceiul pe care l-am descris în paragraful anterior face ca „No Frost” să fie una dintre cele mai apreciate tehnologii din frigiderele și combinele frigorifice moderne. Cu toate acestea, există și mici dezavantaje ale acestei tehnologii.

Atunci când vine vorba de cumpărarea unui frigider sau o combină frigorifică, avem la dispoziție două variante mari și late. Frigiderele clasice, cu răcire cu gheață, convențională (denumită și statică sau ciclică), respectiv combine frigorifice No Frost. Cea din urmă categorie câștigă tot mai multă popularitate în dauna frigiderelor cu răcire cu gheață. Este oare cea mai bună opțiune tehnologia No Frost când vine vorba de frigiderul sau combina frigorifică?

Pentru început, trebuie să explicăm ce este tehnologia No Frost. Procesul de formare a gheții într-un frigider sau o combină frigorifică convențională începe de la vaporii de apă care se formează de la alimente și în timpul deschiderii ușii. Rezultatul? Un strat de gheață din ce în ce mai gros, care se depune pe bobina de răcire, care la un moment dat trebuie înlăturat manual. În timpul acestei operațiuni trebuie să scoatem din priză frigiderul sau combina frigorifică, să-l golim de alimente și să-l curățăm de gheață. Tehnologia No Frost împiedică formarea stratului de gheață printr-un mecanism format dintr-o bobină care încălzește, un senzor de temperatură și un temporizator.

La fiecare șase sau mai multe ore, temporizatorul pornește bobina care încălzește. Aceasta este înfășurată pe cealaltă bobină, cea de răcire. Astfel, este topit excesul de gheață, care se scurge printr-un canal colector într-un compartiment dedicat. Când senzorul simte că temperatura ajunge la 0 grade, oprește încălzirea, restabilind fluxul normal de răcire.

La momentul apariției acestei tehnologii, aceasta era dezvoltată doar pentru partea de răcire a combinei frigorifice, nu și pentru cea a congelatorului. De aceea, astăzi, multe modele actuale care beneficiază de această tehnologie în ambele compartimente au aplicată eticheta Full No Frost sau Total No Frost.

Avantajele tehnologiei No Frost sunt atât economice, cât și de calitate. În termeni de timp și energie, tehnologia No Frost reușește să reducă timpul folosit pentru dezghețarea unui frigider sau o combină frigorifică la minim. Costurile energetice sunt și ele mult reduse. Dacă ai o combină frigorifică, nu trebuie să decongelezi niciodată compartimentul de congelator. Acest proces se realizează în mod automat. Tehnologia No Frost răcește mai rapid, dat fiind că o face printr-un curent de aer rece care circulă prin interiorul frigiderului. Totodată, se elimină umiditatea aerului, evitându-se formarea de picături de apă pe pereții electrocasnicului.

Nu în ultimul rând, trebuie să aducem și dezavantajele în discuție. În cazul unui frigider sau a unei combine frigorifice cu tehnologie No Frost, alimentele trebuie întotdeauna acoperite. Expunerea la aerul rece va duce la deshidratarea acestora. Un alt aspect negativ ce merită luat în în calcul este zgomotul suplimentar. În timpul decongelării automate, vei remarca un sunet mult mai intens din partea frigiderului sau a combinei frigorifice. In schimb, sunt foarte usor de intretinut.

Sunt aceste dezavantaje suficiente pentru a face din tehnologia No Frost un defect pentru frigiderul modern. Cu siguranță că nu, însă te vor învăța cum să îți păstrezi alimentele proaspete pentru o perioadă cât mai îndelungată.