USR și PLUS au fuzionat – Dan barna și Dacian Cioloș copreședinți

⇓ Ascultă știrea ⇓

Congresul USR și Convenția PLUS au decis prin vot, sâmbătă, fuziunea celor două partide.

„Am fost împreună de la început, am fost puternici în alianță, unirea este un pas firesc. Este ceea ce și-au dorit membrii noștri, este ceea ce ne-a cerut electoratul. Împreună suntem și mai hotărâți să luptăm pentru idealurile și principiile noastre, iar voința noastră de a schimba România în bine este începând de astăzi și mai puternică. Vechile partide au avut timp de 30 de ani șansa să dovedească ce pot să facă. Acum e rândul generației noastre să decidă cum va arăta această țară”, a declarat Dan Barna, copreședinte al USR PLUS.

„Românii ne-au arătat, votând Alianța într-un număr impresionant, că vor PLUS și USR împreună. Dacă nu am fi înțeles și ascultat mesajul oamenilor, dincolo de ambiții personale, înseamnă că cele două proiecte politice nu erau făcute pentru societate, ci doar pentru câțiva membri de partid. De azi, împreună, USR PLUS devine cea mai importantă forță politică care vrea modernizarea României rapid, care are forța necesară de a lupta de la egal la egal cu vechile partide și care va acționa coerent împreună cu zeci de mii de membri în alegerile locale și parlamentare”, a spus Dacian Cioloș, copreședinte al USR PLUS.

Odată votată în congresul comun, fuziunea urmează să fie înregistrată la Tribunal. Până la decizia definitivă a instanței, formațiunea va fi condusă de Dan Barna și Dacian Cioloș, în calitate de copreședinți.