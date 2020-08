Copii răniți într-un accident provocat de tatăl beat – S-au răsturnat cu mașina pe un drum de munte

⇓ Ascultă știrea ⇓

Un bărbat din Călimănești, județul Vâlcea, s-a urcat beat la volan și s-a răsturnat cu mașina pe un drum de munte. În autoturism erau și cei trei copii ai lui, care, în urma impactului, s-au rănit.

Bărbatul are 29 de ani și este din Călimănești. Accidentul s-a petrecut în apropiere de Vârful Cozia.

„La data de 15 august a.c. în jurul orei 19:30, a fost primit un apel pe 112, unde un bărbat de 29 de ani, din Călimănești, a sesizat că a făcut accident în zona Mocirle din apropierea vârfului Cozia și că cei 3 copii pe care îi avea în mașină s-ar fi lovit”, transmit reprezentanții IPJ Vâlcea.

La fața locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Poliției Orașului Călimănești, iar în urma verificărilor efectuate s-a stabilit că bărbatul, în timp ce conducea autoturismul pe DJ 703 N, drum neasfaltat, la km 9+700m acesta nu ar fi adaptat viteza de deplasare într-o curbă la dreapta, pierzând controlul direcției și răsturnându-se în afara drumului la o diferență de nivel de circa 3 metri.

„Conducatorul auto nu a fost identificat la locul producerii evenimentului, acesta plecand spre domiciliu, fiind identificat de polițiștii Serviciului Rutier si condus la sediul Politie Orasului Calimanesti. Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0,84 mg/l alcool pur in aerul expirat. Barbatul a fost condus la o unitate spitalicească in vederea recoltarii a doua probe biologice de sange pentru stabilirea alcoolemiei, iar in cauza au fost intocmite acte premergatoare urmaririi penale pentru savarsirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului, parasirea locului accidentului si vatamarea din culpa”, mai spun reprezentanții IPJ Vâlcea.

Cei trei copii cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani au fost preluați imediat după eveniment de mama lor, cu un alt autoturism, care a plecat în întâmpinarea ambulanței fiind transportați la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.