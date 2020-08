FC Hermannstadt transferă un fundaș cu experiență de la campioana Azerbaidjan-ului

⇓ Ascultă știrea ⇓

Gruparea sibiană de liga 1 își ,,betonează”defensiva cu un fundaș de mare experiență. FC Hermannstadt l-a transferat pe Adrian Scarlatache, un fundaș central în vârstă de 33 de ani, 1,84m, cotat la suma de 200.000 euro pe site-urile de specialitate.

Acesta mai poate juca în apărare pe ambele părți laterale ale terenului și are în palmares două campionate și o cupă, câștigate în România (Dinamo București & Astra Giurgiu), plus două cupe și o super-cupă în Azerbaidjan. De asemenea, ,Scarla’ are 6 selecții în Echipa Națională de Tineret U21 a României, iar pe CV-ul său se regăsesc echipe ca Dinamo București, Pandurii Tg.Jiu, Jiul Petroșani, C.S. Mioveni, C.S. Otopeni, Lankaran, Astra Giurgiu, Inter Baku, Zira FC, Keshla. Adrian Scarlatache vine la #FCH din postura de jucător liber de contract, anunță clubul sibian într-un comunicat de presă.