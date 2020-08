Rafila: „Este probabil ca 500.000 români să fi avut deja coronavirus”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Reprezentantul României la OMS, profesorul Alexandru Rafila, spune că este probabil ca 500.000 de români să fi trecut deja prin infecția cu noul coronavirus, scrie Mediafax.

„Probabil că circa jumătate de milioane de oameni din România au trecut deja prin boală, dar dacă ne gândim procentual asta nu înseamnă foarte mult: suntem undeva la 2,5%, ceea ce înseamnă că avem un coeficient de multiplicare între 8 și 10 între numărul de cazuri diagnosticate și numărul real de cazuri”, a spus duminică Rafila la Digi24.

Potrivit medicului, acest lucru a fost dovedit în toate țările care și-au încheiat studiile de seroprevalență: „Al nostru este în curs de desfășurare la nivelul INSP. Probabil că cifrele vor fi între 2 – 3% seroprevalență, adică persoane care au trecut prin infecție în România”.

Întrebat despre imunizarea în masă, reprezentantul României la OMS a răspuns că suntem foarte departe de acest aspect și că nicio țară nu se află într-o astfel de situație.

„La imunizare în masă ajungem când 70% din populație a trecut prin infecție. Acest lucru se întâmplă în câțiva ani. Sperăm însă că această cifră să fie obținută prin vaccinare”, a răspuns sursa citată.

În ce privește posibila reinfectare a celor care au trecut deja prin boală, Rafila a declarat că răspunsurile sunt puține, întrucât boala este cunoscută abia de 6 luni.

„Dacă încercăm să extrapolăm modelul virusurilor corona care produc infecții banale în fiecare sezon, imunitatea este undeva între 6 și 12 luni. Bazându-ne pe un model minimal, asta înseamnă că dacă o să facem un vaccin și suntem protejați un an de zile s-ar putea opri această pandemie la nivel global și ulterior, protejând oamenii din categoriile de risc prin vaccinare, lucrurile ar putea fi ținute sub control. Opinia mea este că nu putem să discutăm despre acest lucru decât peste un an de zile, la jumătatea anului viitor putem să ne gândim la administrarea în cantitate mare a unui vaccin eficient”, a mai declarat Alexandru Rafila.

Sursa: Mediafax