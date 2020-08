Dosare penale cu iz de alcool la Sibiu

⇓ Ascultă știrea ⇓

Doi șoferi, unul din Micăsasa, iar altul din Curtea de Argeș, s-au ales cu dosare penale după ce au circulat pe drumurile din județul Sibiu în timp ce se aflau sub influența alcoolului.

Șoferul din Micăsasa a fost depistat pe DN14, la Copșa Mică. Avea o alcoolemie de 0,52 mg/l alcool pur.

„La data de 16 august, în jurul orei 0720, polițiștii din Copșa Mică au depistat în trafic, pe DN 14, în localitatea Copșa Mică, un conducător auto aflat sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul, în vârstă de 59 de ani, domiciliat în Micăsasa, avea o concentrație de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibație alcoolică ce depășește limita legală (art. 336 alin. 1 cod penal)”, spune Luciana Lazăr, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Șoferul din Curtea de Argeș a fost depistat pe DN1 la intersecția cu DC Colun și avea o alcoolemie de 0,45 la mie. Și el are acum dosar penal.

„La data de 14 august, în jurul orei 1820, polițiștii Serviciului Rutier Sibiu au oprit pentru control în trafic, pe DN 1, la intersecția cu DC Colun, un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 47 de ani, din Curtea de Argeș. Polițiștii au constatat că șoferul avea o concentrație de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibație alcoolică ce depășește limita legală (art. 336 alin. 1 cod penal)”, mai spune Lazăr.