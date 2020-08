Un avocat din Sibiu l-a învins în instanță pe polițistul fierbinte din Hunedoara

⇓ Ascultă știrea ⇓

Polițistul „porno” din Hunedoara, care și-a dat în judecată fosta iubită, la rândul ei polițistă, după ce un filmuleț pornografic în care el apărea în uniforma de serviciu a fost publicat pe Internet, a pierdut procesul în instanță. Avocatul sibian, Mădălina Scutelnicu, a reușit să demonstreze că nu există indicii potrivit cărora polițista ar fi protagonista filmulețului.

Procesul, câștigat de un avocat din Sibiu

În luna august a anului 2017, Adrian Ancheș, pe atunci aflat la conducerea Postului de Poliție din Crișcior, județul Hunedoara, apărea într-un filmuleț pornografic, în timp ce întreținea relații sexuale cu o femeie. Acesta era îmbrăcat în uniforma de serviciu, iar la un moment dat, se aude în înregistrare dând un raport de serviciu unui coleg de-al său, semn că se afla în timpul programului de muncă la data filmării scenelor.

Odată ce filmarea realizată cu o cameră ascunsă a apărut pe Internet, polițistul a demisionat de la conducerea Postului din Crișcior și și-a îndreptat atenția către Corina Merluță Armășoiu, polițistă în Rovinari, județul Gorj. Acesta o acuza că ea este protagonista din filmare și că tot ea ar fi dat imaginile respective presei.

După trei ani de zile, avocatul sibian Mădălina Scutelnicu a reușit să dovedească în instanță că nu există niciun indiciu potrivit căruia Corina Merluță Armășoiu ar apărea în filmarea pornografică.

„În cei trei ani de proces s-au administrat toate probele posibile: înscrisuri, martori, interogatorii, expertiză criminalistică. În final, la 13 august a.c., Tribunalul Hunedoara a respins cererea de chemare în judecată formulată de polițistul Adrian Ancheș împotriva clientei mele. Cu alte cuvinte, noi am reușit să dovedim că pretențiile reclamantului, de 100.000 de euro, nu au absolut nicio bază reală, deoarece doamna Armășoiu nu este femeia din filmarea cu conținut sexual explicit și nu a deținut vreodată acest material video, în aceste condiții fiind evident că nu avea cum să-l facă public. Toate aceste aspecte am reușit să le demonstrăm în fața instanței de judecată. Hotărârea nu este definitivă, însă e o primă victorie și ar trebui să ridice, totuși, problema ușurinței cu care o persoană poate deveni ținta unui linșaj mediatic”, spune avocatul Mădălina Scutelnicu.

Polițistul trebuie să plătească despăgubiri

Polițistul „porno” trebuie acum să plătească 4.000 de lei despăgubiri polițistei Corina. Totodată, acesta poate face apel la Tribunalul Hunedoara în termen de 30 de zile. „Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei A.C.M. Respinge acţiunea civilă formulată de reclamantul Ancheş Adrian Gheorghe în contradictoriu cu pârâţii A.C.M., Vagner Virgil Robert şi S.C. Police BCCO Agency International Press S.R.L. având ca obiect despăgubiri civile ş.a. Obligă pe reclamant să plătească pârâtei A.C.M. suma e 4000 lei şi pârâtului Vagner Virgil Robert suma de 1000 lei cheltuieli de judecată în fond. Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Hunedoara. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi data de 13.08.2020”, se arată în soluția Tribunalului Hunedoara.

Mărturia polițistei dată în judecată

Corina Merluță Armășoiu a scris într-o postare publică pe Facebook că aceasta este „o primă victorie” după ce, în urmă cu trei ani, a fost dată în judecată, fiind „supusă unui linșaj mediatic din dorința de răzbunare a cuiva”.

„În urmă cu 3 ani, din dorința de răzbunare a cuiva, am fost supusă unui linșaj mediatic mediatizat la nivel național. Nu mi-a fost deloc ușor. În calitatea mea de subofițer de Poliție, am avut de suferit disprețul public, apoi nedreptatea unor șefi, pierderea celor pe care îi consideram prieteni, etc. Aceleași sentimente le-au trăit și membrii familiei mele. Însă, după un proces greu și epuizant, am reușit să dovedim că cel ce a inițiat acest „demers” de defăimare a mințit de la cap la coadă.

Îi sunt recunoscătoare dnei avocat Madalina Scutelnicu pentru implicare, analiză minuțioasă a dosarului, tactică impecabilă și aplecare reală asupra cazului meu. Este o primă victorie – fiind posibil ca respectivul să atace sentința, însă adevărul va fi de neînvins”, a scris Corina, într-o postare publică pe Facebook.