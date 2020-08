Afterschool-urile și școlile de vară din Sibiu, la cota de avarie – „Sperăm la o revenire din septembrie”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Pandemia a dat peste cap mai toate afacerile. Nici cele care se ocupă de educarea copiilor și supravegherea lor pe timpul verii nu au scăpat. Părinții ori au ales să nu mai ducă copiii la școlile de vară de teama virusului, ori cei care se ocupă de aceste școli au fost nevoiți să reducă numărul copiilor pentru a putea respecta regulile de distanțare. Oricum ar fi, cei care au avut de pierdut sunt cei din urmă. Și nu puțin, pentru că veniturile le sunt drastic diminuate, iar majoritatea managerilor recunosc faptul că sunt aproape de faliment.

La mai puțin de jumătate

Pe perioada verii, afterschool-urile din Sibiu își schimbă programul și îl adaptează nevoii unei școli de vară. Dacă anii trecuți nu făceau față cererii, mai ales în condițiile în care în luna august sunt închise și grădinițele, anul acesta lucrurile stau exact pe dos. Și asta din cauza pandemiei.

La Clubul Isteților, de exemplu, săptămâna aceasta au venit doar doi copii. Anul trecut însă, micuții care își petreceau aici ziua erau aproximativ 50. Și asta în condițiile în care aici toate activitățile se desfășoară în aer liber. ”Avem foarte puțini copii. Anul trecut erau 50, anul acesta am avut săptămâni cu 18, altele cu 20, dar aceasta este cu 2 copii. Asta în condițiile în care chiria este la fel și trebuie plătită. Este foarte greu, suntem la cota de avarie. Am luat măsurile necesare impuse în perioada aceasta, iar toate activitățile le facem în curte, pentru că avem un spațiu foarte mare. Avem și un spațiu acoperit, așa că am stat afară chiar dacă a plouat. Chiar și așa părinții au preferat să găsească alte soluții, pe la rude, bunici….de teama virusului presupun”, spune Cristina Ploiaș, manager la Clubul Isteților.

Speranța ar putea veni cu luna septembrie, dar nici aici lucrurile nu sunt foarte clare. ”Nu sperăm sub nicio formă la 50 de copii, ca în anii trecuți. Speranța este undeva la 30 de copii, dar realist cred că vor fi 20. Cu siguranță că este o situație grea, mai ales în condițiile în care nu se știe exact ce ai de făcut”, spune Cristina Ploiaș.

Părinți temători

La Open Arms situația este similară. Administratorii locației spun că au luat absolut toate măsurile care se impun. ”Dezinfectăm din oră în oră lucrurile pe care pun mâna copiii, stăm în curte, părinții nu au acces în incintă, am luat toate măsurile necesare și posibile. Chiar și așa avem 4 copii. Părinții nu îi aduc de teama virusului și nu avem cum să îi obligăm…Pe cei 4 copii mai mari i-am cuplat cu cei de la grupa mare de grădiniță, și funcționăm așa…la limită”, spune Nicoleta Iakaboș, administrator Open Arms. Aceasta speră că din septembrie lucrurile se vor îndrepta cât de cât. ”Ne punem speranțele în luna care vine. Părinții poate vor reveni din conedii, nu se vor mai teme atât de tare, mai ales că noi, repet, luăm toate măsurile impuse, și vor aduce copiii”

O situație ciudată

Cu aceeași situație nouă și greu de gestionat se confruntă și centrul Junior Stem Club. Și aici sunt aduși mult mai puțini copii ca în anii trecuți, și probabil acei copii ai căror părinți nu au găsit o alternativă. ”Aveam 20- 25 de copii, iar vara aceasta sunt 10, maxim 15. Oricum cifra fluctuează, pentru că vin câte o săptămână, una nu…depinde probabil cum găsesc părinții câte o rudă liberă care să îi supravegheze pe cei mici. Părinții preferă varianta asta evident din cauza pandemiei. E o stare tare ciudată, care sperăm că va trece”, spune Oana Prodan, administratorul Junior Stem Club.

Aici însă au început să vină cererile de înscriere pentru programul de afterschool din septembrie, dar lipsa informației lovește din nou. ”Începem să avem cereri, dar stăm în stand-by pentru că încă nu se știe cum va începe școala, cum vom funcționa noi. Așteptăm să vedem ce se va decide”, spune Oana Prodan.

Capacitate redusă de bunăvoie

Cei care administrează The Cool After School Studyinno au redus numărul copiilor acceptați la activitățile lor tocmai pentru a le putea asigura distanțarea fizică impusă de pandemie. Au mărit și prețurile, dar și așa supraviețuirea este grea. ”Capacitatea noastră este de 30 de copii. Am redus numărul copiilor la o treime, la 12 mai exact, pentru a putea respecta normele impuse în această perioadă. Am mărit puțin și prețurile, acest lucru fiind un filtru, dar nu le-am putut mări atât de mult încât să nu avem grija finanțelor. Așa că încercăm să supraviețuim, nu putem vorbi de acoperirea pierderilor”, spune Elod Gaspar, administrator The Cool After School Studyinno.

La fel ca ceilalți administratori ai afterschool-urilor din Sibiu, și Elod Gaspar speră ca luna septembrie să aducă puțină lumină. Dar, tot la fel ca ceilalți, și el este nelămurit atunci când vine vorba despre cum se vor întâmpla lucrurile. ”Nu se știe nimic, deciziile se vor lua cu o săptămână înainte de începerea școlilor. Păi cum să organizezi o activitate de genul acesta într-o săptămână? E foarte complicat, trăim vremuri grele, iar deciziile acestea târzii ni le îngreunează și mai mult”, spune el.

Aceste centre de vacanță au reușit însă să supraviețuiască verii. E adevărat, cu mult efort și cu contabilitatea pe minus. Alții însă, care nu au reușit să învingă au închis porțile. Este cazul Bombon- Before and After School. ”De la 1 iulie am închis activitatea. Am început să avem probleme din cauza celor care practică aceste activități fără forme legale, fără a impozite, pe sume extrem de mici. Iar pandemia a fost bomboana de pe tort. Așa că nu am avut ce face și am închis. Sperăm totuși în vremuri mai bune”, spune fostul administrator al centrului.