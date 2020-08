Candidaturile PRO România Sibiu validate de Biroul Electoral Județean și de Circumscripție

⇓ Ascultă știrea ⇓

Prin hotărârea nr.17, Biroul Electoral Județean a validat luni, 17.08.2020, candidatura domnului Petru Florea, propus de PRO România pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Sibiu.

Biroul Electoral de Circumscripție Sibiu a validat de asemenea candidatura domnului Alexandru Tomașevschi la funcția de Primar al Municipiului Sibiu prin emiterea Hotărârii BEC Sibiu nr. 19/18.08.2020 .

De asemenea, prin Hotărârea nr. 16/17.08.2020 au fost admise toate cele 33 de candidaturi pentru funcția de consilieri județeni PRO Romania in cadrul Consiliului Județean Sibiu, iar prin hotărârea nr. 20/18.08.2020 au fost validate toate cele 24 de candidaturi PRO România pentru Consiliul Local Sibiu.

Astfel, lista la CJ este deschisă de Petru Florea – președintele PRO România Sibiu, cel care candidează și pentru președinția acestei instituții. El este urmat de Tiberiu Șerbăneci prim-vicepreședintele Organizației Municipale PRO România Sibiu, inginer IT si tânăr antreprenor de mare valoare, recunoscut in domeniul sau de expertiza, Francisc Török pe care îl cunoaștem ca inspector șef al Inspectoratului Teritorial de munca si care a fost aplaudat la scena deschisă in Colegiul Prefectural cu ocazia pensionării, Sorin Marcoviciu evaluator ANEVAR.

Lista continuă cu oameni unul si unul, personalități puternice si dinamice care au ales sa se implice pentru a contribui cu valoarea lor la viața comunității: Silivestru Horia, Ruget-Munteanu Simona, Tobescu Ștefan, Fleșer Nicolae, Vasiu Silvana, Marpozan-Verzescu Mădălina.

„Avem oameni valoroși care au demonstrat că excelează în domeniul activității lor profesionale și prin candidaturile noastre avem onoarea să le cerem sibienilor sa aibă încredere in noi. Dorim sa le demonstram ca suntem o alternativă modernă de centru stânga în județul Sibiu. Suntem încrezători, entuziaști si dornici să contribuim pentru un viitor bun si durabil pentru toți locuitorii județului Sibiu’’ a spus Petru Florea, candidatul PRO România la Consiliul Județean Sibiu.

La municipiu, pentru Consiliul Local, lista este deschisa de Alexandru Tomașevschi, jurist cu o vastă experiență în domeniul economic și în management – președintele organizației municipale PRO România Sibiu – cel care candidează și pentru funcția de primar al municipiului. Este urmat de Mircea Tiriboi, energicul secretar general al organizației, jurist competent și dedicat profesiei, care activează în cadrul unei companii importante cu capital străin, de Tamara Pușcaș – asistent medical în cadrul Spitalului Clinic Județean Sibiu, aflată în primele rânduri în lupta anti-Covid și de Silviu Marpozan, un tânăr inginer-informatician de excepție, care activează de asemenea în cadrul unei companii performante.

Municipiul se mândrește o listă completa de candidați, aleși în mod democratic. Reflectă străduința de a acoperi întreg electoratul sibian, propunând ca alternativă oameni din categorii socio-profesionale cât mai diversificate. Se regăsesc în lista juriști, ingineri și cadre medicale, care în această perioadă dificilă au un rol atât de important pentru noi și pentru sănătatea noastră. Peste 30% dintre candidați sunt femei. De asemenea, vârstele candidaților diferă, aproape 40% fiind tineri, pentru ca s-a încercat îmbinarea experienței maturității cu dinamismul și entuziasmul celor tineri.

„Mă simt onorat să mă aflu în fruntea echipei de la municipiu. Venim să oferim soluții reale la problemele reale ale sibienilor, în această etapă de viață în care trebuie să ne reinventăm modul de a trăi. Un Sibiu metropolitan, siguranța zilei de mâine prin locuri de muncă stabile, calitate în serviciile de sănătate și în educație, acestea sunt obiectivele mele pentru Sibiu, orașul în care se spune „mulțumesc”. Spun la rândul meu mulțumesc tuturor sibienilor care se vor prezenta la vot, indiferent de alesul pe care vor pune ștampila. Sper să se informeze și să aleagă bine, pentru ca alegerea de acum se va reflecta în calitatea vieții din următorii ani” a declarat Alexandru Tomașevschi, candidatul PRO România la funcția de primar al Municipiului Sibiu.