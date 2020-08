Daniela Cîmpean – “Succesul sistemului de ocrotire finanțat de stat nu depinde doar de bani!”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Candidată pentru un nou mandat în fruntea Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, președinta în funcție, susține că experiența acestor ani în instituția care coordonează cea mai mare parte a unităților de ocrotire din Sibiu i-a adus și satisfacții, atunci când a existat implicare și seriozitate.

“Uneori limitările financiare fac ca răspunderea în legătura cu unitățile de ocrotire să fie foarte apăsătoare. Însă, pasiunea și seriozitatea celor care lucrează în aceste instituții, rezultatele lor, dar mai ales mulțumirea celor care beneficiază de aceste servicii compensează și conduce la momente care-ți înseninează viața”- spune Daniela Cîmpean.

Consiliul Județean Sibiu coordonează instituții precum unitățile medico-sociale din Sibiu (strada Azilului) și Săliște, centrele de plasament din Sibiu (Gulliver), Orlat, Dumbrăveni, centrele de integrare prin terapii ocupaționale din Mediaș și Dumbrăveni, centrele de recuperare din Tălmaciu și Râu Vadului, Centrul de Îngrijire și Asistența din Biertan, centrele școlare pentru educație incluziva din Sibiu, Mediaș, Turnu Roșu și Dumbrăveni.

“Avem o răspundere majoră față de vârstnicii noștri, față de copiii din sistemul de protecție, dar și față de persoanele cu dizabilități. Această răspundere nu se limitează la asigurarea de condiții bune în instituții. Dacă responsabilitatea față de categoriile vulnerabile s-ar rezuma doar la bani, ar înseamna că în timp am eșua. Avem datoria de a privi spre ei, de a-i cunoaște, de a le da exemple bune și de a-i încuraja. Doar în acest fel vom transmite ceea ce merită să simtă, și anume că ne pasă” spune Daniela Cîmpean.

De altfel, președinta Consiliului Județean Sibiu a făcut publică în urmă cu aproape un an “Povestea lui Cosmin”, un tânăr dintr-un centru de plasament, care a crescut frumos, și-a găsit un job în mediul privat și și-a cumpărat o locuință.

“Povestea lui Cosmin a fost pentru mine o dovada clară că se poate, că tinerii din unitățile de ocrotire pot să reușească. Sistemul dă greș doar acolo unde nu există implicare, unde oamenilor nu le pasă. Este exact ca în orice activitate: dacă munca este făcută cu dedicare, rezultatele vor apărea. Cu toate acestea, mi-ar plăcea să văd mai multe astfel de exemple, să avem mai mulți tineri care devin independenți pentru că li s-au acordat șanse la timpul potrivit”- afirma Daniela Cîmpean.

“Provocarea prin care am trecut anul acesta încă de la începutul anului din cauza pandemiei, a scos la iveală și puncte forte. Colegii mei din instituțiile de ocrotire și-au luat în serios munca și au luat toate măsurile de siguranță în centre, protejându-i pe cei vulnerabili copii, tineri, vârstnici.”- spune președinta Consiliului Județean Sibiu.

Daniela Cîmpean afirmă că investițiile în unități trebuie să fie continuate, iar aceasta este o mare provocare.

“Numărul mare de unități pe care le gestionăm impune cheltuieli continue și nu mă refer doar la asigurarea salariilor tuturor angajaților, deși și aceasta este o mare provocare. Mă refer la susținerea tuturor intervențiilor necesare în clădiri (unele foarte, foarte vechi) și la dotări. Am făcut eforturi să ținem pasul și cred că în bună parte am reușit. Am investit în dotări, în reparații, în reabilitări, în extinderi și în realizări de rețele de utilități, în amenajarea de spații pentru activități și terenuri sportive – peste 16,5 milioane de lei în total, în ultimii ani. La această sumă se adaugă investițiile în infrastructura educațională în valoare de peste 1,25 milioane lei”- declara Daniela Cîmpean.

Astăzi, spune președinta Consiliului Județean Sibiu, unitățile de ocrotire din județ oferă condiții îmbunătățite beneficiarilor, indiferent că este vorba despre copii sau tineri, despre vârstnici sau despre persoane cu diferite deficiențe, însă există și multe aspecte legate de sistem, pe care ar dori să le îmbunătățească.

“Am făcut pași importanți și vom continua proiectele, dar din punctul meu de vedere, capitolul social și infrastructura socială are încă multe aspecte pe care îmi doresc să le punem la punct. Îmi doresc prin modelul european pe care îl promovez în administrație ca asumarea responsabilității să nu fie doar din punct de vedere legal, ci și moral. Îmi doresc să ieșim din paradigma că cei care trăiesc în astfel de centre sunt . Sunt ai noștri și de noi depinde cum îi integrăm. Îmi doresc să le dăm o șansă reală la o viață decentă!”- spune Daniela Cîmpean.